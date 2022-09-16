16/09/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 56 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 14/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/09/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,227TakipçilerTakip Et81AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin