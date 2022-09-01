01/09/2022 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 35 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/08/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,226TakipçilerTakip Et81AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin