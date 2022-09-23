Üstel’in mazereti doğru değildir – Nidai Mesutoğlu

Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin kaldırılmasından sonra YİM yürütmeyi bir kez daha durdurdu. Bunun üzerine AKP tarafından Başbakan yapılan Ünal Üstel bir açıklama yaparak amacının ”toplumsal fayda” sağlamak olduğunu belirtti. (Gülmeyin)

Toplumsal faydanın olması için bütün paydaşların onayının alınması gerekirdi. Oysa başta Şehir Planlamacıları olmak üzere çevre örgütlerinin bu konuda çekinceleri vardır. Bu çekinceler de öyle keyfi olarak ortaya konmamış tamamen bilimsel bir çalışmanın neticesi olarak ortaya konulmuştur.

Bu durumda “toplumsal fayda” tezi boş laftan ibaret olmaktadır. Geçmişte ve günümüzde yapılan doğa ve çevre katliamları göz önüne alındığında Üstel’in inandırıcılığı hiç yoktur.

Üstel’in Bu konuda Turizm yatırımcıları ile nasıl bir ilişki içinde olduğu Jet skandalıyla da ortaya çıkmıştı. Bakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu olaydan sonra rüzgar tersine esmiş olacak ki dönüşü muhteşem olmuştur. Bir güç bize şu mesajı vermektedir: “Dokunmayın Üstelime”

Yapılmak istenen bir grup sermaye sahibinin betona yatırım yaparak kazanç elde etmeleridir.

Özellikle ada ülkelerinin besleyeceği ve barındırabileceği insan nüfusu sınırlıdır. Bunu düşünmeyen, bitki örtüsünü ve yabani hayvanların yaşam alanlarını yok ederek, tarihsel ve kültürel zenginlikleri görmezden gelerek yapılaşma aslında doğaya karşı yapılan en büyük kötülüktür, cinayettir.

Üstel, kimin malını kime vererek bu yapılaşmayı teşvik ettiğinizi sanırım hiç düşünmemektedir. Geçmişten günümüze tüm hükümetlerin Rumların terk etmek zorunda kaldıkları taşınmazları dağıtarak fetihçi zihniyetin temsilcisi olduğunuzu da göstermektedir.

İş kâr etmek ve kazancına kazanç eklemeye gelince ne ideoloji ne insan hakları ne de hak hukuk önemlidir. Hangi partiden olursa olsun, hangi dünya görüşünü temsil ederse etsin bu suça ortak olanlar aslında hem çevreye hem de bu toprakları bize miras olarak bırakanlara karşı saygısızlık etmektedirler.

Nutuk atmayı bırakın da doğayı mahvetmekten ve çevreyi katletmekten vaz geçiniz.