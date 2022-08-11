“Ümmetin oyunları” İslam ülkelerini tatmin edebilir ama bizi dünyalı yapmaz – Nidai Mesutoğlu

yüzyılda İslam Dini ekseninde kurulan uluslararası örgütler ne yazık ki çağdaş örgütleme değildirler. Bunun en büyük sebebi laiklik ilkesinin gözardı edilmesidir. Laiklikte devletin dini olmaz. İnsanların dini inancı olabilir. Nüfusunun büyük oranı İslam inacına bağlı insanlardan oluşması devletin de İslam devleti olamdını sağlamaz.

İslam ülkelerinin değişik amaçlarla biraraya gelip kurdukları bu birlikler ancak ümmet birliği olabilir. Bu düşünceyle kurulan ekonıik, kültürel, ve askeri tüm birliktelikler çağdaş bir düşünce ile kurulmuş sayılmazlar.

Günümüzde hırıstiyan devletlerin din ekseninde uluslararsı örgüt kurmalarına pek rastlamayız. Daha çok askeri, ekonomik ilişkilerle birliktelikler kurmuşlardır. Bunlar içinde BM en geniş uluslarası örgüttür ve dini değerlere bakılmaksızın kurulmuştur.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin katılımıyla ilk defa 2005 yılında Arabistan’ın Cidde şehrinde İslami Dayanışma Oyunları yapıldı. Her 4 yılda yapılan oyunların 5.’si bu yıl Türkiye’de Konya’da yapılmaktadır. KKTC davet edilmemesi. Ne büyük kayıp(!)

2015 yılında yapılan bir araştırmada dünya ülkelerinde yayınlamnan bilimsel makale sayısı 3 milyon, 11 bin 689’dur. Bu sayı içinde İslam İşbirliği Teşkilatına üye islam ülkelerinin oranı % 3.7’dir. Türkiye’ni payı ise %1.3’tür. Türkiye’nin komşusu Yunanistan ise Türkiye’ni 3 katı kadad bilimsel makale üretmektedir. Bu yıl aynı araştırma yapılsa pek farklı bir sonuç çıkacağı söylenemez.

Bilim üretmeyen ve dünya’nın müslüman olmayan insanlarının ürettiği teknolojiyi ve bilimi alarak devletlerini geliştireceklerini sanan İslam ülkeleri kendi aralarında spor etkinlikleri düzenleyerek bunu insanlarına “başarı” gibi sunmakatdırlar.

KKTC’ni bu oyunlara katılmaması tanınmamışlıkla ilgilidir. BM kararları durduğu sürece de hiçbir ülke (Türkiye de dahil) KKTC’yi ne kültürel ne de sportif uluslarası organizasyonlarda davet edemez..

Çağdışı bu organizasyona kayılmamanın tek sebebi KKTC olgusudur. Sadece çağdışı birliktelik olan ümmet birlikteliğinin organizasyonlarına değil dünya devletlernin organizasyonlarına katılabilmenin çaresi dünya ile bütünleşmektir.

Tartışmalar Ersin Tatar’ın daveti veya Kıbrıslı Türklerin bu organizasyonda yer almamaları üzerinden yapılırsa hiçbir zaman sonuç alamayız. Katılsak ne olur katılmasak ne olur?

Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri kanalıyla bazı davetli ülke devlet yetkilileri ile görüştürülecek ve fotoğraf çaktirilecek. Bunu da:é KKTC’nin tanıtımı için fırrsatı değerlendirdik ve çok başarılı adımlar atti” diye lanse edecekler.

Ümmetin bir parçası olmak bizi çağdaş devletlerin içine sokmaz . Aksine çağdışı birlikteliğin parçası yapar. Biz dünyanın parçası olmak istiyorsak çözüm tek çaredir.