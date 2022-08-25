Türkiye Cumhuriyeti’nin talimatlarına “Hayır”!

YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu son siyasal gelişmeleri, belediyelerin birleştirilmesi yasasının zorla geçirilmesini değerlendiren açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıslı Türk toplumuna hazırlamış olduğu ekonomik paketler üzerinden hem politik hem de ekonomik olarak yaptırımlar uygulamaktır. İşgal ettiği Kıbrıs’ın kuzeyinde kendi istediği düzeni, Türk kolonizasyonunu, Kıbrıslı Türklere zorla kabul ettirmeye çalışmaktadır.

Bu çerçevede son dayattığı ekonomik paketle birlikte yerel yönetimleri yapısal bir değişikliğe uğratma çabasındadır. Belediye emekçilerini de güvencesiz çalışma koşullarına mahkum etmek istemektedir. Neo-liberal politikalar, özelleştirmeler, çalışanların özlük haklarına olan saldırı Türk Kolonizasyonunun Kıbrıslı Türklere dayattığı paketlerle, sistematik bir saldırı olarak yansımaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türkleri yoksullaştırarak kuzeyde yaşama koşullarını elinden alarak, kuzeyden söküp atmak istemektedir. Bu bir zulümdür! Belediyelerde yaşanan siyasal ve ekonomik dönüşüm, en büyük işbirlikçilerinden olan UBP-DP-YDP hükümetine TC’nin yaptığı baskılar sonucu hayat bulmaktadır. Kıbrıslı olan ne varsa AKP hükümeti ve bugüne kadar gelen bütün TC hükümetleri tarafından adanın kuzeyinden sökülüp atılmak istenmektedir. 1974 işgalinden bugüne Türklük sözleşmesi çerçevesinde bütün Kıbrıslıların yaşam hakları teker teker ellerinden alınmıştır, alınmaya da devam etmektedir.

Yeni Kıbrıs Partisi, dün işgal meclisinde işbirlikçi UBP-DP-YDP hükümetinin oy çokluğuyla onayladığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlere dayattığı, yerel yönetimlerimizin TC tarafından baştan dizayn edildiği bu kararı reddeder. YKP, Kıbrıslıların TC’nin talimatlarıyla hayatlarının ellerinden alınmasını kabul etmez. Kıbrıslı emekçilerin çıkarlarıyla TC ve onun işbirlikçilerinin çıkarları örtüşmez. Kıbrıs’taki ana çelişki işgal problemidir. İşgale karşı verilecek bir özgürlük mücadelesiyle Kıbrıslı emekçilerin insanca yaşam koşulları yaratılabilinir. Bu bağlamda YKP başta sendikalar olmak üzere bütün Kıbrıslı yurtseverlere ülkenin Türk işgalinden kurtulması ve sosyalist bir Kıbrıs’ın inşa edilmesi için bütün Kıbrıslıların bileşeni olacağı “İşgale Karşı Direniş” çağrısında bulunur.

YKP yeniden ve bir kez daha vurgular talimatla yönetilmeye hayır! Bu memleket parça değil tüm olarak bizim, biz yani Kıbrıslılar yöneteceğiz!