Tatar niçin danışmana ihtiyaç duyar? – Nidai Mesutoğlu

BM güvenlik konseyi kararıyla dünya ülkeleri tanımıyor. Uluslararası ilişkiler sıfır düzeyinde. Çözüm umutlarını Türkiye’nin isteği üzerine yok etmeye çalışan. Her olumlu adımda “iki devletli çözüm” tekerlemesiyle önerileri reddeden bir cumhurbaşkanlığı makamı ve o makamda oturan Ersin Tatar var.

Eskiden ramazan gecelerinde oynatılan Karagöz ve Hacivat gölge oyunlarından fark yol aslında.

Görev yoğunluğu olmayan sadece canı sıkılmasın diye bazen açılışlara giden. Türkiye’ye ye resmi olmayan şehir ziyaretlerinde konuşmalar yaparak sözde KKTC’yi tanıtan Ersin Tatar’dan bahsediyorum. Canı sıkıldığında bazı zamanlar oluşturulan heyetleri kabul ederek medyada haber olmayı başarmaya çalışıyor.

Padişahlık veya krallık dönemi olsaydı o dönemlerde saraya soytarılar alınır, padişahın veya kralın canı sıkıldığında türlü sohbetler ve konuşmalarla onları eğlendirirdi. Bu kişiler normalde söylenemeyecek olanları kendilerine has üslupla söyleyebilirlerdi. Padişah veya kralın hoşgörüsü bunlara fazladır.

Bunların dışında dalkavuklar ve şakşakçılar da eksik olmazdı. Bu kişiler her zaman kendi menfaatleri için padişaha veya krala sürekli övgüler düzerler ve onu yücelterek gözüne girmeye çalışırlardı. Günümüzde bu tiplere yağcı ya da yalaka denmektedir.

UBP başkanlığından Saray’a çıkarılan Ersin Tatar daha önce söz verdi mi bilinmez ama kendisine veya UBP’ye hizmet etmiş, seçimlerde aday olup başarılı olamayan kişileri sarayda koltuk sahibi yapmaktadır. Sıfatlarını “danışman” koyduğu bu kişilerden danışmanlık hizmeti alır mı almaz mı belli değil. Belli olan bu kişilerin ve özellikle seçimlerde aday oldukları halde vekalet etmeye değer görülmeyenlerin Tatar tarafından değerli görülüp maaşa bağlanmalarıdır.

Cumhurbaşkanlığı koltuğunda işlerin azlığından sıkılan Tatar’ın bu nedenle sık sık Türkiye’ye gitmesini biliyoruz. Buna rağmen bu kadar danışmanı ne amaçla kullandığı merak konusudur. Belki de 21. Yüzyılda devlet saraylarında soytarılık ve dalkavukluk makamı örtülü olarak devam etmektedir de biz fark edemedik!