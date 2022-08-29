Tarih tekerrür etmez: Aynı olayları yaşamak tarihten ders almamakla ilgilidir – Nidai Mesutoğlu

Tarih Tekerrürden İbarettir diye bir cümle kurulur. Ben buna katılmıyorum. Buna inananlar kaderci bir yaklaşımla inanmaktadırlar. Oysa tarihten ders çıkararak aynı hatalara düşmemek elimizdedir. Bu şekilde tarihin yani olayların tekrarlanmasını önleyebiliriz.

Osmanlının son zamanlarının başında olan 2. Abdülhamit dönemi ile bugünkü Erdoğan rejimi arasında büyük benzerlikler vardır. Bu durum pek tabii ki Erdoğan’ın kendine rol model olarak seçtiği Abdülhamit aşkından kaynaklanır. Özellikle “ecdat” diyerek övgüler yağdırdığı gelmiş geçmiş tüm padişah ve hanlar Erdoğan için çok değerlidir. “Abdülhamit Han” ise çok daha değerli olmalı.

Osmanlı İmparatorluğu Abdülhamit zamanında da şimdiki gibi borç batağına düşmüştü. Çırpındık sonra batıyordu. Osmanlı’nın o donemde dış ve iç borçlarını denetleyen Düyun-u Umumiye kurulmuştu. Mali iflasın eşiğindeydi. Şimdi de Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin durumu pek farklı değil. Borçlanma için Londra’daki bankerlerden kapılarına, körfez ülkelerinin saraylarına gittiler. Her geçen gün ekonomisi daha da kötüye gitmektedir. Taşıma su ile değirmeni döndürmeye çalışıyorlar.

Abdülhamit döneminde insanların ekonomik sebeplerden isyan etmelerini önlemek için baskı artırılmıştı. Donanmanın isyan etmesini önlemek için de Haliç’e hapsedildiği bilinmektedir. Baskılar her alanda artırılmıştı

O dönemin Kıbrıs’la ilgisi de vardır. Bilindiği gibi Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle yıpranan ordu yıpranmış toprak kayıpları başlamıştı. Birleşik Krallık Abdülhamit’e bir öneri sunmuştu. Buna göre Kıbrıs İngilizlere kiralanacak ve İngilizler de Osmanlının güvenliği için yardım edecekti.

Birinci Dünya savaşından sonra Kıbrıs Birleşik Krallık tarafından ilhak edilmiş ve Lozan anlaşmasıyla da Ada’nın İngiliz egemenliğine girdiği kabul edilmişti. O tarihten sonra Türkiye Ada üzerindeki tüm haklarını kaybetmiş oldu.

Tüm bu gelişmelere bakıldığında anlıyoruz ki Erdoğan tarihten ders almamıştır. Bu nedenle aynı hataları ve aynı yönetim tarzını sürdürmektedir. Bu kader değildir. Ne de tarihin tekerrürüdür. İki yanlışın bir doğru etmediğinin göstergesidir. Yanlışta ısrar etmek en çok da vatandaşlarını etkilemektedir.

Yeni bir kurtuluş savaşı için lider de yoktur.