Şehirler arası yollar gece kapkaranlık AMA “TRNC FOREVER” – Nidai Mesutoğlu

Gece araba kullanmayı sevmem. Şehirlerarası yollar korku tüneli gibi kapkaranlık. Buna rağmen bayrak fetişizmiyle Rumları kışkırtmaktan haz duyan kişilerce yapılan bayrak ışıl ışıl. Hatta bu amaçla kurulan dernek bile var.

Geçen gece Girne’den dönerken yolun bazı bölümlerindeki ışıkların yanmadığını gördüm. İyi ki Yolda Trafik kontrolü yapan araçlarının mavi kırmızı ışıkları yanıp sönen polis arabaları vardı. Onların ışıkları bile yolların aydınlatılmasına katkı sağlardı. Trafik kontrollerinde bu polislerin amaçlarının bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olduğunu umarım.

Bir kaza olunca yine bütün suçu “Trafik canavarına” atarak kurtulacaklar sanıyorlar. Geçti artık o yalanlar. Gerçek canavarlar bu yoların aydınlatılmasından sorumlu olan devletin yürütme mekanizmasını elinde bulunduranlardır.

Benim bildiğim Cumhurbaşkanı Tatar bu yolu her gün kullanır. Mutlaka gece de bu yolda yolculuk yapmıştır. Eğer makam arabasında uyumuyorsa bunun farkına varmış olmalı. Başbakan da Girne bölgesi milletvekili. O da aynı şekilde bu yolu kullananlardan. Gece arabada ne yapar bilemem ama bunu fark etmeyecek kadar kendinden geçmiş olamaz diye düşünüyorum.

Lefkoşa Ercan ve Mağusa veya Batıya giden Lefkoşa –Güzelyurt – Lefke yolunda da benze durumun olduğuna inanıyorum. Ne de olsa devlet her yerde sorumsuzluk örneği veriyor.

Ekonomide , siyasette her başarısızlığı “Rum Ambargosuna” yükleyen bu devlet bu konuda kimi suçlayabilir? Açıkça vurdumduymazlık ve beceriksizliktir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, havayolu kurmakla meşgul. Türkiye’den iki şirketle görüşüp %25 hisse karşılığı havayolu kurmanın peşinde. Buna da” Kendi hava yolumuz “diyor. Sen hele yolların aydınlatılmasını ve güvenli şekilde trafiğin akması için gerekeni yap. Biz her ulaştırma bakanı döneminde böyle lafları çok duyduk. Karnımız tok. Elindekini koruyamayanlar şimdi bizi ahmak yerine koyup avutmasınlar.

Geçmişte trafik kazalarında insanlar öldükten sonra çift şeritli yolların ortasına beton bariyer yapma aklılarına gelmişti. Şimdi de insanların karanlık yollarda aynı acı sonla karşılaşmalarını mı bekliyorlar acaba. Türk’ün aklı ne zaman çalışır sorusuna verilecek en güzel cevap: “İş işten geçtikten sonra”

Devlet olmak ve “ TRNC FOREVER” demekle bu işler olmuyor. Yolların durumu insanlara ve özellikle turistlere ne durumda olduğumuzu çok güzel anlatır. Boşuna yırtınmayınız.