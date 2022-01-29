Seçmen mevcut düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koydu

YKP Sekretaryası erken seçim sonuçlarını değerlendirdi. Konu ile ilgili açıklama şöyle:

Seçim sonuçları üzerine net olarak söyleyebileceğimiz, ‘‘HAYIRLI’’ olmuştur, sandığa gitmeyen ve geçersiz olan oylarla düşünüldüğünde, seçmenlerin yarıya yakını sürünen sisteme hayır demiştir.

İddiası olan birçok adaya rağmen halkın yüzde 42’sinin sandığa gitmeyi reddetmesi, sisteme olan güvensizliğin açık bir göstergesidir. Bu tepkinin örgütlenmesinde payı olan YKP, örgütlü veya örgütsüz sandığa gitmeyip tepkisini en rahatsız edici şekilde ortaya koyanları selamlar. Sonuçlar alternatif mücadele alanlarının yaratılma-sına ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Seçim sonuçlarına göre 2003’teki seçimlere katılım oranı %86 iken, 2018’de %66’ya şimdi ise %58’e gerilemiştir. Toplam seçmen sayısı düşünüldüğünde UBP toplam seçmenden %23, ana muhalefet CTP ise %18 oranında destek almıştır. Kurulacak olan hükümet toplam seçmenin yalnızca dörtte birinin desteğine sahiptir ve meşru değildir çünkü toplumun çoğunluğu adına karar alacak desteğe sahip değildir.

İşgale ve sonuçlarına gözünü kapatan, Türkiye’den dayatılan paketleri uygulamada birbirleri ile yarışan, Türkiye’nin sözünden çıkmayarak siyaset geliştirmeyi marifet sayanların günün sonunda birbirlerinden ayırt edilemeyecek kadar benzeşmesi seçimlere katılım oranını da etkilemiştir.

Savunduğumuz değerlerin uzağına düşen seçim vaatlerinin reddi, boykotu bir kez daha haklı kılarken, taleplerine yanıt bulamayanların bıkkınlığının örgütlü mücadele ile aşılacağına olan inancımızı koruyoruz.

Sisteme güvenin inkâr edilemeyecek kadar azaldığı koşullarda, toplumsal hareketin güçlendirilmesi ve sisteme karşı duruşun tabandan örgütlenmesi gerektiği tespiti ile YKP, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekoloji, anti-militarizm, emek, özgürlük ve barış bağlamında sosyalist mücadelesini sürdürecektir.

Kişisel hırsların ve sadece yandaşların çıkarlarını koruyacak anlayışın ön planda olduğu seçim dönemi sonra erdi. Sürecin başında Parti Meclisi kararında da dediğimiz gibi, YKP pratiğiyle, barış, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, anti-militarist, emek ilkeleri temelinden yaşamı savunmak için atılacak adımları destekleyeceğinin garantisini verir ve tam da bu sebeple umudun adresinin bu anlayış olduğunun altını çizer.

Bu çerçevede gelecek hafta toplanacak YKP Parti Meclisi toplantısında bundan sonraki mücadelenin yol haritasına karar verilecek…

Yeni Kıbrıs Partisi, rejimden umudunu kesen herkesi sokaktaki özgürlük mücadelesinin bir parçası olmaya çağırır.