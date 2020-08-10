Lübnan’da bulmaca çözmek – Özkan Yıkıcı

Bir konuda eğer bilginiz yetersiz ise, konu hakında salt algıyla konuşuyorsanız, gündeminizde yokken birden haberle konunuz olursa, koşulları bilmeden, sunulan algıların esiri haline konulursanız, kolayca aldatılma, tarafrtarlaşma ve yalanın yönlendirilmişi haline sokulursunuz. Lübnanda yaşanan son patlama ve sonrası gelişigüzel bakışlarla ilgili gerçek yeniden üretildi. Görsel dehşetli sunumlar ve fırsatlı politik algı operasyonlu Lübnan, yeniden dünya sahnesine düştü. Aslında, Lübnanı biraz takip edenler, her dönem bu ufak ülkeyle karşılaştılar… Gündem yaratma ve siyasal fırsat karmaşasında Lübnan ordan oraya savrulmaya devam ediyor. Net olan, patlamanın dehşeti, görsel damıtmayla sağlanan duygusal ilgi konuyu iyice fırsatlarla da kulanmaya hazır hale geldi. Nedenleri ne olursa olsun, Lübnan bize yeniden, oluşan sonuçla, fırsatı politikanın kulanma hamlelerinin acı şekilde tekrarlanmasıydı.

Ben tekrardan uzun uzun patlama öncesi yaşananları yazacak deyilim. İhmalden tutun bunu kulanan siyasal birikimin sonucuydu oluşan atom gücündeki kimyasal madenin patlaması. Beyrut resmen önemli yıkımın yaşantısında debeleniyor. Devlet ihmalinden tutun siyasal fırsatılık denecek koşuların toplamıdır Lübnan. Ayni zamanda siyasal kesimler de karşıta yüklenip fırsata çevirme ile gelecek Lübnan kumarını oynamaya çoktan başladılar. Hizbulahın suçlanması, Fransa başkanının hemen Lübnana gidip hamleleri yapması birkaç örnektir. Lübnanın gerçeğini bilmeyenler, kolayca kandırılma ve algıyla taraf olma koşularıyla resmen yüzyüzedir. Üstelik, tam da patlama öncesi Lübnanda toplumsal gösteriler sürüyordu. Amerikanın Suriyeye koyduğu anbargolar son hamleyle Lübnanı da kapzadı. Böylelikle Lübnan tabatının da ambargosuna da uğradı. Üstelik, kurulduğu günden beri ülkede mezhep ve etnik ayrımlarla yaşayan siyasal gerçekliği de vardı… Bunlara son ihmalden siyasal koşullara dek neden olan patlama sonucu da ülke iyice karışmaya hazır hale geldi…..

Lübnan, son BOP ile resmen yeniden siyasal eksene çekilmek istendi. Suikastlerden provakasyonlara uğradı. Özellikle, Güçlenen Hizbulahın engelenmesi adına israilden Amerikaya inanılmaz oyunlar,provakasyonalr yapıldı. Nitekim, birçok Lübnanlı uluslararası soruşturmaya soğuk bakıyorlar. Hareri suikastı gibi örnekler, uluslararası ve B.M. kesimlerini de epey sabıkalı hale getirdi. Lübnan yapanın deyil siyasal fırsatla birçok kanlı provakasyon deneyimine de tanıktır. Bundandır ki son patlama ile Beyrutun altüst olmasına karşın, özellikle uluslararası hele de B.M. araştırmalarına karşı duruyorlar. Hareri suikastında önce Suriye sonra Hizbulah suçlanıp ülke batının kucağına çekilme hamleleri yapıldı. Suriye basamağı da başarılı olundu!

Lübnanın karışık koşularını da eski sömürgeci efendisi Fransa kulanmaya hemen girişti. Başkan Makron Beyruta gider. Özellikle Faşist falancisler de yeniden Fransanın sömürgesi olma imza kampanyasına girişti. Lübnanlıların çoğu da Fransaya karşı protestolara girişti. Hareriye de ayni şekilde yöneldiler. Unutmayalım: Lübnanın kurulması, Fransanın Suriye başarısız sömürgeleştirme dönüşümünde direnmesi sonucu gerçekleşti. İstedikleri şekilde kurdurtamadıkları Suriye nedeniyle Lübnanı ayrııp etnik dini eksenli parçalı devlet olarak kurdurtular….

Ders olsun diye şunu da anımsatalım: Kıbrısta yaşamanın önemli tanıklığı da var. Kısa zaman önce Larnakadaki silah patlalamasını da anımsayın. Birçok suçlamalar ve şüpler uçuştu. Sonuçta Hristofiyasın dahi uğraşına rarğmen, gerçekler açıklanamadı! Üstelik benzer hatalarla da yönetimler suçlandı. Akelin bazı AB kararlarına direndiği dönemde gerçekleşiti. Ayni tutum Lübnanda Hizbulah ağırlıklı teknokratlar hükümetine batılıların ve özellikle israilin memnun olamadıkalrı, aşıkarca konuşuldu. Zaten, toplumsal tepkilerle bir de patlamanın yıkımıyla hemen ABD Hizbulaha karşı kartını açtı. Lübnan bu açıdan oldukça dikkatli izlenmesi gerekir. Duygusal görsel yıkım ile siyasal hamleleri aynılaştırıp emperylist çizgi algısının esiri olmamak şart.

Belli ki Lübnanı daha çok konuşacağız. Üstelik, Lübnanın pimini çekmeye çok kesim var. İçteki parçalanma kadar, dış genel güçlerin de etkinliği oldukça fazladır. Hegemonya mücadelesinin kötü resmidir Lübnan. Tıpkı Kıbrısın kendisi gibi. Birçok kesim kendinin yeniden Lübnanda güçlenme ile karşıtı tasfiye etmenin fırsatıyla kurgular da yapıp algı operasyonu da düznlenmeye şimdiden başladı. Lübnan halkı ise öfkeyle sokakta. Bunu da herkes karşıta yöneltmekle meşkul Oldukça karışık ve çirkin politik fırsatlığın insanlık onurunu mezarlaştırdığı dönemi yaşıyoruz.