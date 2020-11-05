Kuzey Kıbrıs, Kosova ve Federal Kürdistan – Özkan Yıkıcı

Amerikadkki seçim sonuçları tamamlanamadı. Bu nedenle, deyerlendirmeleri, sonuçların sonrasına erteliyorum. Belli olan, bir önemli kaza olmaz sa Baydının kazanma olasılığı yüksektir.

Bu makalemde benzerlikleri dış müdahalelerle oluşan deyişik yörelerden bazı gelişmelere deyinecem. Şu tekrarı da yapacam: Türkiye ile K. Kıbrısta yaşamak ve siyasete o pencereden bakınca, bazı duyarlı konularda da farklılıklar olması normaldır. K. Kıbrıs Türkiyeleşirken, Türkiyede merkezi bölgesel güçle bakınca, Kıbrıstaki gelişmeler dahi deyişik algılanma kolaylığı da oluşması muhtemeldir. Tıpkı sömürge ve sömüren veya Yeni sömürge ile metropol ülke gibi. Üstelik Türkiyenin egemenlik konumu ile K. Kıbrısın ki hiç de ayni deyildir….

Son dönemde K. Kıbrıstaki gelişmelere Türkiye daha net ve açık müdahale etmeye başladı. K. Kıbrıstaki egemen elit politikacı tipi de işbirrlikcilikte daha silikleşen ve teslim olma halinde davranmaktadır. Belli ki AKP müdahalelerle tıpkı Kuzey Suriyedeki gibi bu yöreleri daha sıkı kendine bağlamayı hedefliyor. Yeni Osmanlı stratejisini, fırsat düzeyinde uygulamaya uğraşıyor.

Seçimlerde olanlar, resmen gözün içine sokuldu. Müdahale açık direk net şekilde yapıldı. K. Kıbrısın hesapta yasak kuralları çiğnendi. Devamı da durmadı. Desteklenen uBP müdahalesi de yapıldı. Bunu hala yok sayanlar da mevcut. Fakat, yine öyle müdahale karışıklığı oldu ki AKP K. Kıbrıs temsilcisi dahi istifa etti. Adaylığı ile “zafer ilan” eden aday, hemen sonra hem de parti meclisinde istifayı bastı. Zaten, önceki yazımda da yazdığım gibi, evlere şenlikler yaşanıyor. Hükümet varmış da başbakanı yok, yasal kurallar buharlaştı. Tatar hırsıyla başkanlık pratiğine geçme peşinde: ancak, bilgisiz ve yetkisizliklerin siliklenmesinde bunu da beceremiyor. Derken, silikleşmiş ve rant politikacısı Saner vekaletci parti lideri olarak göreve getirildi. İmar rantçıların ve yandaşların gözü aydın! Bolca bina ile rant alanları belirli kesimin hizmetinde yol alacaklar. Kimisi de sevindi: UBP miş oda müdahaleyi yaşamaktaymış! Silikliği bir yana, Saner şimdi de hemen sendiklara da saldırmaya başladı. Tatar dava aşmaya girişiyor. Ama, bunlar teslimiyetçi işbirlikçi olduğu için, otoriter baskı aygıtını da net kulanaktan aciz.

Müdahaleler müdahaleler…. Belli ki Erdoğan stratejisi çerçevesinde Kuzeyde yeniden şekillenme yapıyor. Buna uygun yeni profil silik işbirlikçiler de seçiyor. Hani Mahir Çayanın düşüncelerini yaşatan arkadaşlar klasik şu önemli kuramını bilir: Sömürge tipi faşizim veya demokrasi. Bunu kulanırken, sömürge ülkelerdeki varmış gibi görülp olanı gizleyen sömürgecilik siyasetine işaret ediyordu. Çoğu bunu eleştiriyordu. Şimdi aynisini K. Kıbrısta yaşıyoruz. Yalnız gizli deyil de açığına geçilip sömürgecilik ve ilhaklaşmanın kendisine tanık oluyoruz. Bunu elbet Türkiyenin Yeni Osmanlı siyasetiyle birlikte de değerlendirmeden olmaz.******

Kosovada cumhur başkanı Haşim Taci görevinden istifa etti. Nedeni, Kosova savaşlarındaki katliyamlardan sorumlu olduğuna dayir Uluslar arası ceza mahkemesinin kararı gerekçe gösterildi. Haşim Taci önemli. Aslında benim yazılı arşivlerimde Avrupa, Ortam ve Yeni Çağda Kosova sorununun yaşandığı dönemdeki yazılarında konu epey yazıldı. Herkes salp Sırpları suçlarken, ben eldeki bilgilerle iki taraflı Emperyalist yeniden sömürgeleşme kuramıyla konuyu yazdım. Örneğin, Haşim Tacinin de kuruluşunda yer aldığı UÇK aslında İngiliz ve Amerikan istihbaratçıları tarafından yetiştirilip eğitildiği bilgiler de vardı. İndipendıt ve Gardiyın gazetesi bunları yazıyordu. Oysa Batı Emperyalist kesimler SIrbistanı da dağıtma adına bu bilgileri hep yok saydırtıyorlardı.

Kosova sonuçta dış müdahalelerle önce federal özerk şeklinde ve sonra bağımsızlaştırarak şimdiki konumuna getirildi. Ancak, soruşturmalar hep UÇK ekseninde de sırıtıyordu. Yapılan katliyamlar ve organ kaçak ticareti Tacinin peşini brakmıyordu. Dünya görmezlikten gelmeyi ve zamana oynuyordu. Bu arada Haşim Tacinin sicili birikiyordu. Örneğin Kosova başbakanına rağmen bazı kişileri Türkiyeye teslim etmesi iyice konunun da ardından canlanmasını getirdi. Sonuçta, konu uluslar arası ceza mahkemesine geldi. Tüm geciktirmelerden sonra, kanıtlarla Haşim taci yargılanma sürecine girdi.

Bu gelişme geciken Kosovanın öteki yüzü oluyordu. Bilinip de söyletilmeyen Emperyalist oynun Kosova versyonu şimdi katliyamları da olsa yargıda. Ama, öylesine Kosova travması oluştu ki ilgili bilgileri dikate aalan yok. Kosovanın tarihi de bu nedenle önemli. Yugoslavya parçalatılma projesinin son bölümüydü. Herhalde İngiltere ve Amerikan isdihbarat gerçeği sonucu demokratik sorusunu da yaratır. Haşim Taci kimine göre kahraman kimine göre de katliyam yapan bir canidir. Kosovalılar ise hala gerçeklerle yüzleşmedikleri için de şaşkın. Nede olsa bozulan tabusal bir ezberleri kanıtlanıyor. Bundan başlarsa, tarihin kendisinin de deyişmesi gerekecektir.

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Irakın federal kürdistan bölgesinde kürtler arası gerilimler büyüyor. KDP ve PKK arasındaki siyasal gerilim yükseliyor. KDp kendini bölgenin önemli gücü görürken, başta Türkiye ve ABD tarafından desteklenirken, PKK kendini tüm kürtlerin örgütü olarak bakıyor. Bu çelişki, özellikle Türkiyenin ırakta olması, PKK karşıtı operasyonları ve Şengendeki Ezidiler çerçevesinde yaşanıyor. Barzaniler ırak Kürdistanında kendilerine kaarşı yeni bir yapının olmasını istemiyor. Türkiye de PKK silmek istiyor. İlk başta PKK kuzey Kürdistan yöresinde zorlanırken, güneye kaydıkça, bu defa KDP sıkıntı yaşamaya başladı. Üstelik, Suriyedeki Rohova kürtleri de PKK yakın olduğu biliniyor. Bu denklem Türkiye ile Barzaniyi yakınlaştırıyor. Barzani güneyde PKK sınırlama adına hamleler ve ablukalar yapıyor. Ezidiler konusunda KDP geçmişi oldukça kötü. Ama, PKK gerçeğini de yok sayarak başka bir çıkmazda.

Kısaca, Kürtler yine koşulların ve bölgesel denklem nedeniyle yine karşı karşıya. Talabani yanlılarının ise siyasal olarak gerileme yaşadığı da belli.

Her 3 kesimde de oluşumda direk dış müdahaleler rol aldı. Devamlılıkta da etken oldular. Türkiyenin önemli bölgesel hesabı var. ABD projeyle uzun stratejik hedefte. Ama, yöre halk ı aşmazda. Bakalım neler olacak.