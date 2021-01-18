Kurumlaşma ve verimlilik – Alpay Durduran

Kurumlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bilir görünüp hala kurumlaşamadık diye hayıflanır görünenlerimiz çok var ama bir türlü yönetim kurumlaşmaya önem verilmez ve seçimlerde de bunu isteyip dayatmaya çalışıldığı görünmez.

Kurumlaşma için kurumun bir bütünleşmeyi temsil ettiği anlaşılmalı ve kurumun elemanları yani nesi yoksa kurumun tamam sayılmayacağı konuşulmalı ki halk desteklesin ve seçimlerde isteyip sağlansın. Yoksa kurumlaşma boş söz olarak kalır.

Örnek olarak son sağlık komitesi ile bakanlığın ters düştüğünün tartışmalarını ele alalım. Yasal yetkileri olan kurul görüşüp kararlar almış ama hükümet kabul etmemiş. Onun yerine kendi kararlar almış ve kurulun yetkisinin çiğnenmesini umursamamış. Konu tartışılmış ve yasal yetkili kurumun yetkisini kullanmasının engellenmesinden kimseyi sorumlu tutamamışlar. Yasadır çiğnenir deyimini anımsatan suç ortada iken çare gösterip de başarılı olan da görülmemiş.

Bu örnek sık sık bize meclisin başkanlık seçimi, partilerin kurultay yapma sırası ve bakan ataması ile meclis yeter sayısı için gösterilmekte v e hukuk devleti ile demokrasinin yararını görmek için mutlak gereklilik olan şeyleri yani hukukun üstünlüğünü ve yasa çiğnemenin cezasız kalmaması için suçların takip ve sorumluların kaçmaması için sorumluların hesaba çekilmesi ilkeleri yaralanmıştır.

Yönetim yapısı bunlara kapıyı kapatacak yasal hesap verme ve suçu izleme organlarıyla donatılmış kurumlar oluşturulmalı ve başta hükümet veya başkan değil yasanın belirlediği kurumun elemanın yetkili olduğu çağdaş görev dağıtımının yapıldığı kurumun elemanının yetkili hale getirilip onun hesap verdiği ve hesap soracak olanın da belli olduğu çağdaş sistem oluşmalıdır.

144 daireden hemen tümü görevlerinin gereğini yapıp çalışmalarının raporunu hazırlamamışsa saptayıp hesabını verecek olan bakan ve müsteşar da ceremesini çekmelidir ki hukukun üstünlüğü işe yarasın.