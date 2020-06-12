Korona yasanın üstünlüğüne saygımız olmadığını faş etti – Alpay Durduran

Ne yazık ki yönetimimiz yasal denetimden yoksun bir yönetimdir çünkü halkın denetimi etkisizdir.

Yasanın egemenliği insanın egemenliğini sınırlayabilirse hukukun üstünlüğünden yararlanılabilir yoksa diktatörlük gibi denetimsiz bir yönetim görülür. Yasanın egemenliği hukukun özü ise ve seçimler de yapıyorsa hatta devlet gücü ile insanlar susturulmuyorsa nasıl olur da yasanın üstünlüğü yokmuş gibi yararından iz kalmaz diye kafa yorarsak görürüz ki yönetim cezalanmazsa yasayı umursamaz ve bizde de cezalandırma yoktur. Bildiğiniz gibi bir başbakan yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılmış durumdadır. Eşini üzmüşler diye de sistem ile dalga geçmiştir.

O kadar da değil süreci hiç umursamamış ve rahatça seyahat hazırlıklarını tamamlayarak sistemin yavrusu saydığı anavatanı sayılan ülkeye gitmiştir.

Ülkemizde siyasi parti sayısını sayabilelim diye yüksek mahkemeyi partilerin peşine taktılar ve üye sayısında bir değişiklik olur mu olmaz mı diye bile dert ettiler ama o kadar parti içinde ve bu kadar çok yolsuzluk iddiası yapılırken tek dert edinen olmadı. Elbet bir bildikleri vardır. Partilerimizin içinde dert edinen yoksa hepsi de dert edinmez ya! Amma dert edinmenin boşuna dertlenme olacağını düşünenlerin çoğunluk olması nedeniyle sessizlik var demek gerek.

Yasanın etkin ve verimli bir şekilde kullanılması etkin verimli bir yönetimin ilk şartıdır. Bizde yönetimin başında bulunmuş birisinin dokunulmazlığının suçlamalar karşısında yargılanması gerektiği ve görev süresinin beklenmesinde kamu yararı olmadığı için diyerek kaldırılmasını adı duyulan partiler söz konusu bile etmiyorlar. YKP zaten bir oyun başlar diğeri başlar diye rejimi temelden eleştirmektedir ama bu kez yakalanıp ihraç edilenlerin artan sayısına karşın anavatanına gidip serbestçe yaşamasını da konu etmek gerekli olmuştur.

Ne yazık ki ülkemizde yönetimimizden daha güçlü yabancı var onun için onun onayıyla olmasa dokunulmazlığı kaldırılacak kadar önemsenen suçlardan sanık birisi Türkiye’ye gidecek de kimse ilgilenmeyecek, olamaz. İlgilenen yok ama bir deste paketle yeni yönetim programını KKTC’ye yollarken yolladığı paraları devecik etmesin diye buradaki yönetime ağır hakaretten başka şey olmayan düzenleri dayatmak ama yolsuzluk sembolü haline gelen birinin hesaba çekilmesine ses etmemek nasıl olur? Yasaya önem vermediğimiz açıktır. Bakan efendi öyle gerek duymuş Güney’e giden orada kalmalı imiş, Pile’ye giden Güney’e geçmemek şartıyla geçebilirmiş… yani ülkesine giriş çıkışına bile yasak koyuyor ama yargıya bile danışmıyor!

Bu ilişki nasıl bir ilişki, düşünmek ve anlamak olası değil.

Yasa dediğin bunlara göre arkasında sopa olmazsa geçersizdir. Onun için hukukun üstünlüğü geçersiz veya göze battığı oranda geçerli… Bir yurttaşa ülkene giremezsin pasaportunun süresi geçti demeye benzer bu onun için yurtdışına gidecekseniz dikkatli olun.