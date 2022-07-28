kktc; Kıbrıslı Türklerin soykırımını gerçekleştirmek için kurulan aygıt – Halil Karapaşaoğlu

Yüksek öğretimde, orta eğitimde, ilk öğretimde ders veren özel sektör emekçisi hoca asgari ücrete çalışıyor. Ben de özel sektör çalışanıyım. Bu ülkede yeni oluşan bir işçi sınıfı vardır. Güvencesiz, düşük ücretlere çalışan Kıbrıslı işçi sınıfı vardır. Bunlar biziz. Bunlar sizin çoçuklarınızdır.

Bazıları sizin o beğenmediğiniz asgari ücreti bile alamamaktadır. Sesimizi duyan var mı? YOK! Bizi gören var mı? YOK! Bizim temsiliyetimiz var mı? YOK! Evet ciğeri beş para etmez Metin Arhun bu ülkede yüzlerce binlerce kişinin yüzüne baka baka asgari ücretle hayat kurmaya çalışan bizlerle dalga geçiyor. Efendi sen kimsin? Siz işgal rejiminin yalakaları kimsiniz?

kktc Kıbrıslı Türklerin soykırımını gerçekleştirmek için kurulan bir aygıttır. KKTC’de bütün yetki ve karar mekanizması Türk Devletinin elindedir. Neo liberal politikalar Türkiye üzerinden Kıbrıslı Türklere dayatılmaktadır. Özelleştirme politikaları paketler üzerinden Türk Devleti tarafından Kıbrıslı Türklere dayatılmaktadır. İşçi hakları, hasta hakları yasalar yasal olmayan şeyler Türk devleti tarafından tasarlanmaktadır.

Bu ucubeler sadece evet demektedir. Kendi kurultayını bile yapamayan ucubeler ordusu nasıl bir devlet yönetecek? Kendi kurultayında bile seçim yapamayan bu yaratıklar nasıl ülke yönetecek? Hatayın muhtarları bile Kıbrıslı Türklerin seçme ve seçilme hakkına müdahale etme yetisine ve cürretine sahiptir. Sonra asgari ücretin belirlenmesinden bu geri zekalılar mı sorumlu oluyor? Bu ucubeler işbirlikçidir. Bizim bu ülkeden siktirip gitmemiz için işgalciyle işbirliği içindedirler. Yaşama koşulları ortadan kaldırılan Kıbrıslı Türkler napacak?

Gidecek göç edecek değil mi? Gidenlerin yerine yenileri yerleştirilmiyor mu? Bu işte tam da settler colonialismin/Yerleşimci Kolonyalizmin kendisidir. İşgal ülkelerinde sömürge ülkelerinde nüfus hareketleri sıradan göç hareketleri üzerinden gerçekleşmez. Göç hareketleri yoksul ülkelerden zengin ülkelere gerçekleşir. kktc devlet bile değildir.

Vatandaşlığının kendine bile hayırı yok. yaşayamıyoruz! bu ülkede çoçuk yetiştirmeye çalışıyoruz! Çoçuğumuza hayat kurmaya çalışıyoruz kendi hayatımıza bile çeki düzen veremezken. Lanet olsun hepinize!