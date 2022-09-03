Kishmir, hem cinayet girişimini atlatı, hem de tekrardan soruşturma açıldı! – Özkan Yıkıcı

Eğer, ilgisizlik olmasa, çevremizdeki birçok gelişme olmasa, Arjantindeki son gelişmeleri epey yazıp çizecektik. Halen Arjantin başkan yardımcısı olan Kişmirin son olarak uğradığı suikast saldırısından, silahın patlamaması sonucu tesadüfen kurtulması veya daha yeni kanıtlanan sahte belgeli soruşturmayı atlamışken, yeniden birçok soruşturma açılarak yolsuzluktan yargı önüne gelme tehlikeleri oldukça kabarık düşünce birikimine bağlı tartışmalara adaydı. Hele de Arjantinin dünyadaki yeri, yaşadıklarıyla örneklem ülke olma gerçeği, gelişmelerin konuşullması ve derslerin alınması kaçınılmazdı. Fakat, hem dış gelişmelerdeki önemli ilgisizliğin adeta paranoyal dereceğe gelmesi, bölgemizde birçok sıcak gelişmenin oluşu, aKişmirin en azından suikst nedenleri üzerine gündemleşmeme noktasında olmamızı getirdi.

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Kişmirler, Arjantin yakın tarihinde önemli siyasal kararların resimleştiği politik eksende yer aldılar. İkibinlerdeki Arjantin ekonomik kriz sonrası hükümeti ele geçiren Kişmirler Arjantinde önemli kararlara imza atılar. Bu nedenle başta ABD veya İMF bu ülkeyle ilişkileri pek iyi değildi. Nitekim, son günlerde Arjantin adeta bize önemli uyarılar içeren gelişmeler yaşanmaktadır. İMF konusunda direk sol içi Kişmir Fernades çelişkisi, yine Soldaki ekonomik anlayış nedeniyle çelişkiler çıktı. Üstelik krizin derinleşmesi sonucu da toplumsal muhalefet oldukça sert şekilde sokakta direniş sergiliyordu. Bu konuları daha önceki yazılarımda işledim. Fakat, son günlerde nelli ki Arjantindeki bunalım durulmayacak gibidir. Öyle ki istifa edip geri dönen Bayan Kişmirin hem de göz göre göre sokak ortasında öldürülmek istenmesi, önemli tehlikenin haykırışıydı. Silahın hem de iki kez tetik çekilmesine karşın patlamaması da tesadüfe ayitdir. Katletmek isteyenin Brezilyalı faşist olması da olayın siyasal öteki ayağı oluyor. Nedense sosyalizmin gerilemesi sonucu bazı kavramlar kulanılmamaya özen gösteriliyor. Kişmeri katletmek isteyen faşist olmasına rağmen, bazı simgelerle faşizmi kulanmayarak anlatma çabalarının olması acıdır.

Kişmer bu cinayeti atlatmasına karşın, tehlikenin bitmediği de kesin. Üstelik ardından gelen onun üstünde yeni dava soruşturmasıya dava yolunda olması da düşündürücüdür. Yolsuzluk idiyaları peşpeşe savcılık tarafından sorgulanmaktadır. Daha önceleri yedi dosyadan temiz çıkanKişmer, bunların düzenleme olduğu sonucuyla aklandı. Bize bu yargı hikayeleri Latin Amerikadaki Paraguay ve Brezilya benzerliğini de akla getiriyor. Bakalım son Lulanınbaşına gelen gibi naylon fagturalı cezalar Kişmere gelecek mi?****

Peki neden Kişmerler böylesi sonuçlarla uğraşıyorlar. Daha doğrusu durmadan saldırı içinde: bunu sanırım Arjantin yakın tarihle alınan kararların da ağırlığı epey var. Kişmerler döneminde Arjantinde önemli kararlar alındı. İMF ile olan anlaşmalar sıfırlandı. Borçlar ödenmedi. Yeniden düzenleme gerçekleştirildi. Arjantin cunta dönemi yöneticiler ve işkenceciler yargılanıp hapse gönderildiler. Yeni kamusal ekonomik girişimler de yapıldı. Bunlar hep tepkiler aldılar. Sermaye kesimi direndi. Yargıyı kulanmaya çalıştı. Bayan Kişmerin ikinci defa sonrası seçilmemesi sonucu seçilen Neolibneral Mikran ise uyguladığı politikayla yeniden İMF eksenine girdi. Yargıda kendi yandaşlarını da koydu. Sonradan seçilen sol Fernandes ile bayan Kişmer pek anlaşamadı. Özellikle de İMF konusunda. Bu yüzden çatlaklıklar oluştu. Bu arada sermaye kesimi yeniden aday olma ihtimali olan Bayan Kişmeri engelemek için yargı oynunba girişti. Tıpkı Brezilyada Lula ve Ruseve yapıldığı gibi. Tüm bunlar Arjantindeki karışıklığın epey tırmanacağının işaretleridir.

Kısaca, Kişmere karşı dzüzenlenen cinayet, bize dünyadaki kapitalist krizlerdeki artışın etkilerini gösteriyor. Faşizme daha fazla baş vurma ile korkutma teknikleri kulanılmaktadır. Kişmerler ise kitlesel ortak örgütlemelerde buluşamamanın zayıflığının da eksikliğini işaret de etmektedir. Tüm bunlar olayları daha dikkatli izlememizi ve dersleri de ona göre almız gerektiğini göstermektedir.