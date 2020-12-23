Kıbrıslının onuru saldırıya uğradı ama saldıran kim – Alpay Durduran

Meclis yine seçimlerde Türkiye’nin müdahalesini inceledi ama bu kez araştırma komitesi kurmadı. Onun yerine dilinize kuvvet konuşun vekiller demiş gibi bol tarafından konuştular. Arada gerçekleri de dile getirdiler ama esas gerçeği tanımlamayı ve müdahaleyi kınamayı tatmin edici derecede yapmadılar. Gene de Annan planına biz oy verdik ama cezalandırıldık Rum tarafı ise ödüllendirildi yalanını gizleyen yalanları desteklemeye son vermediler.

Annan planını destekler gibi görünmek için etrafta dolanıp para dağıttılar ve şimdi ise evet denilmesi için BM’den paralar geldi diyerek yalnız bizim müdahaleci değil AB gibi müdahaleciler de konu edildi.

Müdahalecinin maşası tüm müdahaleler araştırılsın buyurdu. Ne demek istediğini kendi bilir ama iki müdahale araştırıldı ve iki seçimde (1994 ve bir öncesi)’ni değerlendirerek Meclis komitesi seçim sonuçlarını Türkiye’nin müdahalesinin tayin ettiğini sonuca bağladı. Ancak neden bunlardan da bahsedilmesi gerektiğini açıklamadı.

“Kimse çeksin elini müdahale şudur budur” demedi. TDP önergeyi verdi ama suskundu. CTP destek verdi ama sonuçlarını değerlendirmedi. Müdahalecinin müdahalesi sonucu yurttaş olmuş olan da aday olup rolünü oynamış ve ödülünü de almış. Bizimkiler ise aralarında demokratik ülkelerin morali içinde etkileyebilecekleri ortam varsa davet için gidilmesini dile doladılar. Gidip Türkiye’de adaylıktan çektirilsin isteme diye istemeyi bile dile doladılar. Kıyasın nitelemeyle yapılması ilkesini bile atladılar. Acaba onların da etkileyebilecek güç vehmettiklerini mi düşünmeliyiz!

En garibi de TDP’nin başkanının seçim sonuçlarını Tatar’ın seçilmiş sayılmasını onaylaması oldu. Kimse onaylandın mı diye dertlenmedi, neden resmi davetlere katılmasını tanıt olarak gösterdi o belli olmadı.

Ardından da toplum iradesini geri alana kadar mücadelenin devamından bahsetti ki tam acayip oldu. İradesi var ve yeterli olsaydı bu tekrar eder mi idi!

Nitekim ana muhalefet lakabını kullanan partinin sözcüsü de konuştu ve meydan okudu tüm seçimler araştırılsın önerisini de kimden gelirse gelsin desteklemeye hazırız dedi.

Maşallah yiğitlere ama unutmasınlar 1994’te iki ardışık seçim incelendi ve halkoyu değil TC oyunun geçerli olduğunu tespit etti de ne oldu! Hesap veren mi oldu?

YKP bunların olduğunu ve olacağını söyledi diye tehdit edilenlerin partisidir ve ne önlem gerekirse diye çözüm yolu saptayandır ama arkada iş çevirenlere oy verenler ve devamları pratik olmanın fazileti kavramış kişiler olarak o faziletin peşinde halkı iğfal etmeye devam ediyorlar.

Kıbrıs’ta bir tezgah döndürülüyor bizi de rol model olarak kullanıyorlar dememek için süslü laflar kullanıyorlar.