İdlip bize öyle uzak olan bir yer değildir. Hemen doğumuzdaki Hatay ilinin ötesindeki Suriye toprağı halindedir. Siyasal yeri olmasa, adını dahi duymazdık. Üstelik, idlip Suriye toprağı olarak bilinse de Türkiye kontrolu cihatçı emirliği gibi kurumsalaşan yapısal özellikleri taşır. Bu nedenle, son dönemde Türkiye müdahalesi ile kontrolunda olma sonrası, bölge iyice siyasal ısınmalar yaşıyor. Fakat,burnumuzun dibindeki ve zaman zaman dünya gerilimine varan yükselen ısınmalarına karşın, ülkemizde pek de konu edilmez. Edilmeyince de önemli gelişmeleri de bilmeme noktasında kalıyoruz….

Perşenbe günü önemli bir olaya dahi idlip bölgesinde yaşandı. Öyle bir gelişme ki Amerikan yetkilieri konuyu direk kendileri açıklayıp “başarı” öyküsü anlatıyorlardı. IŞİD örgütünün yeni lideri idliğpte öldürüldü. Dahası, tam da Türkiye sınırının yakınında operasyon gerçekleşti. Yukardaki girizgahı anımsarsanız, idlip Türkiye kontrolunda olduğunu da ekleme ihdiyacı olur. Yetmedi, IŞİD liderinin hem de idlipte, Türkiye sınırının dibinde öldürülme haberiyle yanında yine yakalanan Türkiyenin önemli şehirlerinin yöneticisi IŞİD öteki kişinin de itirafları sızdı. IŞİD kent liderinin en önemli sızıntılarından birisi de Muhalefet liderlerinden İmamoğlu ve Kılıçtaroğluna suikas planı da olduğu yazılıydı. Bu bilgiler bizim eksene pek gelmezken, ayni anda Türkiye medyası, ırak topraklarındaki Mahmur ve Sincar kamplarının vurulduğunu haberleştiriyordu. Peşpeşe gelen bilgielrde yine IŞİD sırıtıyordu: IŞİD tutuklu kkanpından bazı kişileri kaçırma hareketi yaptı. SDK güçleri bunu engeledi. Direk bir başka koşul da şu: Suriye hava bölgesi ile Irak hava kesiminin kontrolu Rusya ve ABD tarafından kontrol ediliyordu. Peki, gelelim ilk habere: Türkiyenin sınırının dibinde IŞİD lideri vardı. Toprak Türkiye kontrolunda. Yakınında da güvenlik kanpı vardı. Ama, kimsenin haberi yokmuşçasına, lideri gelip ABD operasyonlu öldürmeyle ortadan kaldırıldı! Bu kuşkulu değil mi? Başka açıdan bizde haber deyeri kadar, tehlike uyarısı da yuokmuydu ki ilgisizlikle geçirildi. Bir ek hatırlatma: iki yıl önce yi ne idlip topraklarında, Türkiye askeri kontrolu olan yerde, yien Türkiye sınırına oldukça yakın noktada aABD operasyon yapıyor. Öldürülen yine IŞİD lideri oluyor. Peşpeşe ayni bölgede Türkiye kontrolu, Suriye toprağı olan yerde IŞİD lideri olup, ama onu öldürten Amerika oluyor. Galaiba benim kafam iyice karışıyor.

Demek ki IŞİD yapısı nasıl ki ikinci Obama versyonlu bOP projeli olma gerçeği kadar, istenildiğinde karşıtlara karşı kulanılan, zaman zaman da unutturulan, kendi kendine de hareket eden karışık ama sestemsel akışa göre IŞİD hep karşımıza ya gündem veya uyutulup yeniden hazır hale getirilen siyasal yörüngeli yapıdır. Dikkati çeken, IŞİD İslamcı örgüt ve cihatçı olmasına karşın, hep Müslüman coğrafyalarda eylemler yaptı, devletini kurdu. Kimse israile karşı eylem yaptığını da duymadı. Hat ta Güney SUriyede İsrail ile bazı ilişkileri de açığa çıksa da yine de IŞİD hayatta umulan veya umulmayan rolleriyle hep karşımıza geliyor. Belli ki kafamız daha çok karışacaktır. Hele arada geçen Kıbnrıs geçiş konumunu da hep görnmezden devam edip İngiltere basını kanalıyla ancak ğreneceğiz.*****

Kiyef ukraynaın başkentidir. Son dönemde Ukrayna gerilimi iyice derinleşiyor. Özellikle ABD inin bölgeye yaptığı yığınak ve abluka kararlarıyla adeta klasik Rus Amerikan girdabına girmiş gibidir. Yaşanan kriz ve tarafsalaşma sonucu da Ukraynaya yakınlaşan kimi liderlr Kiyefe gidiyor. Birçok görüşme yapıp destekler de sunuyorlar. Medyalar da Amerikan eksenlileri de bunun probaganda algısını kulanıyor. Ama arada kaçırılan önemli gerçeklr de yaşanıyor.

Son Erdoğanın Ukrayna ziyaretinde ayni durum yeniden yaşandı. Ukraynada son faşist saray darbesiyle başkan olan Proleşenko askeri selamlaşmayı dğiştirip, faşist olanı yerine koydu. Dünyada tepki alınca da değiştirmese de kısa ince oyun yapıldı. Ülkeyi ziyaret eden liderler yeni değil eski selamlaşma şekliyle Ukrrayna askerini selamlıyordu. Bir eksikle: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan oluyordu. Nitekim, Erdoğanın son Kiyef ziyaretinde askeri selamlama kulanımı Ukrkraynalı faşistlerin selamıyla selamladı. Bu gözden kaçmadı. Zaten iki yıl önce de Erdoğan ayni kuralı uyguladı. Ukraynadaki yürürlüğe konulan askeri selamlama sözleri, ikinci paylaşım savaşında Hitler yanına geçen Ukraynalı faşistlerin selamlama biçimni olduğu de bip not olarak hatırlatalım.****

Dünya ısınıyor. Krizler peşpeşe geliyor. Müdahil olunmalarla her sorun evrensel eksene dek kayıyor. İdlip ve Kiyef günümüzün en sıcak yer olamaya aday bölgelerdir. Üstelik, bizim hukuki ifadeyle idari üst merkezimiz Türkiye de direk taraf olarak konuların merkezinde. Ama, K. Kıbrısta konuyla alakalı pek de haber yapılmaz. Tıpkı Perşenbe günü dibimizdeki öldürtülen IŞİD liderindeki duyarsızlık gibi.

Galiba kafam iyice karıştı. Selamlaşmanın faşistleşmesi, IŞİD liderinin katli, sızan IŞİD belgeleri, Türkiye uçaklarının Kürt merkezlerini bonbalaması ve hepsinin üstünden ABD Rusya kontrol gerçeği:.. Ne kadar ezberli Kıbrıs söyleminde bunların yeri kalıyor?