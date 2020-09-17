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Esnaf dükkanlarını kapatırken – Yılmaz Parlan

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Yılmaz Parlan
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Mağazalar bir bir kapanmaya devam ediyor çatı çöktü…

Kıbrıs’ın kuzeyinde ekonomik çatı çökerken onunla birlikte siyasi çatı da çöktü.

İnsanlar çözüm ne? diye soruyor. Anlatıyorum kapıları açacağız, Kıbrıs sorununu çözeceğiz. Avrupalılar Birliği ailesinde yerimizi alacağız insan gibi yaşayacağız bütün haklarımız hukuk içerisinde korunacak para birimimiz Euro olacağı için olası bir krizde erimeyeceğiz alım gücümüz hiç etkilenmeyecek insan gibi yaşayacağız dahası uluslararası hukuğun içerisinde yer alacağız…

Rum’lar çözüm istiyor ama insan hakları çerçevesinde istiyor

Yanıt gelmekte gecikmiyor “Ama abi Rumlar istemez ki, hem bu sorun çözülmez” tabi bu yanıttan çözüm istemediğini anlıyorum.

Üsteliyorum Rumların çözüm istemediğinden emin misin?

“Evet” diye yanıtlıyorlar…

Üstelemeye devam edip Rum’lar çözüm istiyor ama diyorum…

Nasıl yani? diye soruyorlar…Anlatıyorum tane tane…

Rumlar buradaki malını mülkünü sana hediye etmeyeceğine göre istiyor ama nasıl istiyor insan hakları çerçevesinde istiyor.

Tabi bu bizim topluma uymuyor yani insan hakları pek bize uyan bir şey değil! Bütün mesele bu…

“Maraş bizim” dersen tabi ki sana “OHİ” diyecekler

Sen çözüm istediğini söylüyorsun ama malı mülkü iade etmek istemiyorsun bütün sorunda burada sen insanların gasp ettiğin malını vermeyeceksen ve iki de bir Maraş bizim Türk toprağı dersen tabi ki sana “OHİ” diyecek…

Çıktığım her programda bunu söyledim…

Bana göre Kıbrıs sorunu diye bir sorun yoktur bütün mesele mal mülk sorunudur 74 sonrası gasp ettiğimiz malları yani Ganimet diye tabir edilen malı vermek istemediğimiz için sorun çözülmüyor.

Örneğin Londra da yaşayan biri gelmiş Rum toprağı, malı almış tabi ki burada bir çözüm istemez çünkü o malı haksız bir şekilde aldığını biliyor ve bir çözümde iade etmesini ya da karşı tarafı tanzim etmesini gerektiğini de biliyor. Bu yüzden yanıt hiç değişmiyor “Ama Rumlar çözüm istemez ki”

Çatı çökmüştür

Diyorum ki ister CANİKOM ister ama insan hakları çerçevesinde ister o da sana uymaz!

Bu sefer başka bir teze sarılıyor “ama abi kavgayı ilk onlar çıkarttı”

Malın üstünden kalkmak istemiyor ya böyle bir teze sarılıyor garibim ve haklı olduğunu düşünüyor kendince!

Bilmiyor ki hukuk dünyasında böyle bir şey geçerli değildir kaldı ki söylediği de pek doğru değildir…

Çatı çökmüştür kapıları açıp çözüme ulaşmak zorundayız.

Ya bu sorunu çözüp Avrupalılar ailesine katılacağız ya da bu çöken çatının altında ezilmeye devam edeceğiz.

Mevcut sistem de ısrar edersek “Açız iş yapamıyoruz” diye ağlaşmayacağız…

Aç kalmaya devam edeceğiz…

Yaşadığımız her şey müstahakkımız olacak!

Esnaf dükkanını boşaltırken RİK televizyonu çekim yapıyordu

Dün cadde de 40 yıllık bir esnaf arkadaşımız daha kapattı. Rum’u görmek istemeyenlerdendi “GAVUR” derdi hep…

Ama malını da ya “Gavur” diye hitap ettiği insanlar alırdı ya da güneyden gelen ecnebiler yani turistler.

Kapıların açılmasına da karşıydı bir akıl tutulması yaşayanlardandı…

O dükkanını boşaltıp kapatırken cadde de Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait devlet televizyonu RİK de Mağusa’ya gelmiş esnafın bu hazin tablosunu boş dükkanları çekim yapıyordu…

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