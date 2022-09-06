Erhan Arıklı’nın görevi toplumun mallarını peşkeş çekme değildir – Nidai Mesutoğlu

Erhan Arıklı’nın hangi siyaset okulunda okuduğunu bilmeyen yoktur. Çağdışı bir rüyanın gerçekleşeceğine inanan Turancı bir zihniyeti burada öğrenmiştir.

Bu anlamda Türkçüdür. Daha da açıkçası “Türk Irkının” en ateşli savunucularındandır. Osmanlının Son yıllarında Enver Paşa ve Ziya Gökalp’ın yazdığı” Türkçülüğün esaslar kitabı ile Türkiye’de yayınlaşmaya başlamıştır.

Alpaslan Türkeş’in 9 Işık doktrininin de temelini oluşturmaktadır. Milliyetçi hareket partisinin kurucusudur.

Erhan Arıklı işte böyle bir okuldan mezundur. Ülkücü hareketin kindarlarından biridir. Kendisi gibi düşünmeyenlerin üzerinde sigara söndürmek gibi fantezileri vardı. Bunlardan arındığını söylese de değiştiğini sanmayın.

UBP koalisyonunda şu anda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Aslında icraat olarak diğer bakanlar gibi bir şey yaptığı yok. Kulağı TC elçiliğinden gelecek telefonda. Oradan gelecek emirleri yerine getirmekle meşgul.

Şimdi çıkmış Limanların ve Telekomünikasyon dairesinin özelleştirilmesinden bahsediyor. Bu konuda karar verici olmasa da perdenin önünde görülen konu mankeni gibidir.

Türkiye’deki Erdoğan rejiminin yarattığı ekonomi çöküntü ortadadır. Liberal sistem denilen ve devletçiliği ortadan kaldırarak özel sektörün desteklenmesi ve bu yolda acımasız sömürünün paydaşı oldular. Aynı zihniyeti buraya da taşıdılar.

Türkiye’de satacak bir şey almayınca sıra buradakilere geldi. Bu satıştan kim bilir kimler yararlanacak. Emin olun ki bunu ta Türkiye sermayesine peşkeş çekecekler. İhalesi olmadan pazarlık usulü ile Beştepe’deki sarayda karar alınacak.

Erhan Arıklı’nın bakan olarak bunu övünerek duyurması kime hizmet ettiğinin göstergesidir. Sebep olarak da “Dünyada devletçiliğin modası geçti şimdi özel sektörün yapması, devletin denetlemesi görevidir” anlamına gelen açıklamaları gerçek değil. Buna en güzel örnek Türkiye’dir.

Tüm ekonomistlerin uyarıları Türkiye’de üretim sektörünün Neo Liberalizmden kurtularak karma ekonomi modeline geçilmesi gerektiğini söylemeleri şeklindedir.

Arıklı Türkiye 2Deki Erdoğan rejimine hizmet etmek için canla başla çalışır olabilir. Bunu unutmayınız ki her satılan kamu malı Kıbrıslı Türklerin daha da yok olmasını getirecektir. Bunu görmek gerekir.