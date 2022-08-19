Devletlerin aşkı da böyle olurmuş – Özkan Yıkıcı

Türkiye ile İsrail arasında yeniden elçilik atamaları oldu. Belli ki düzlemde normalleşme dönemi oyunu başlıyor. Dün demediklerini brakmayan özellikle liderler, şimdi hiçbirşey olmamış gibi normal halden, dosluktan söz ediyor. Aslında Musa Özuğurlunun tesbiti tam da yerinde. Turnayı gözünden vurdu deyiminin karşılık bulduğu simgedir: “Türkiye ve israilin aşkının sonucu”. Hem birbirlerini seviuor hem de kavga eden sevgililer gibidir. Bu aşk oldukça ateşlenerek sürüyor. Kavga etseler de sevgi hiç eksik olmuyor. Nitekim, Türkiye İsrail en sert demeçler verilip tehtitler savrulurken dahi ticaretin artığı siyasal işbirliklerin belirli alanlarda yaygınlaştığı, hele de istihbarat alanında ortaklık seneler öncesine dayanmaktadır. Boşuna yetmişlerdeki devrimci hareketler MİT ile başlayıp Mosat ve Savakla üçlü Ortadoğu istihbarat eylemlerini vurgulamıyorlardı: bu nedenle Türkiye ve israrilin yeniden ilişki kurmasına kimse şaşırmıyor. Şaşıranlar, günlük düşünen, medya algısıyla yetinenler ancak oluyor. Bir de resmi siyasetçilerin çevreleri de bu havayı vermek için uğraş gösterirler.****

Türkiye ile İsrail yeniden ilişkiler kuruyor. Tabi ki resmi diplomatik ilişkiler. Ne tesadüf ki tam da İsrail yeniden Gazle şeridini bombalayıp çocukları dahi katlederken, Batı Şeryada Filistinin önemli askeri liderine suikast düzenlerken, Türkiye İsrail ilişkileri diplomasi alanında düzeliyor. Hep kulanılan Filistin probagandanın nedenli hanasi olduğu, pratikte tam tersinin olduğu gerçekleri bir arada yeniden ayni günlerde kanıtlanıyordu. Aslında, Türkiye israili ilk tanıyan devletlerden biridir. Sevgileri bu dönemden başladı. Hele de birbirlerinin zafiyetlerinde melhem olmalar, bu ilişkileri iyice sevgiden aşka dönüştürdü. Öyle ki İsrail ve Türkiye istihbaratının işbirlikten öte ortaklaşan hareketleri de oldu.Yetmişlerde Filistinle savaşmaya giden devvrimcileri İsrail Türkiye ortak istihbarat bilgileriyle katledildikleri idiyalar oldukça yaygındır. Zaten, Filistin kendi acısı ve solun desteği ile gündem oluyordu. Gerek arap şehleri gerek se Türkiye gibi öteki islam ülkeleri onları sadece probaganda düzeyinde lafla destekliyorlardı. Pratikte ise hep İsrail ekseninde yer alıyorlardı.

Filistin dramı solun zayıflamasıyla dünya gündeminden düştü. İsrail ise dokunulmazlıkla dilediğini yapıyor. Sovyet ve bloksuzlar güçlü döneminde İsrail alehine kararlar çıksa da, tek kutuplu denilen süreçte Filistin sorunu konuşulma aşamasına dahi zorla geliyor. Türkiye İsrail ekseninde ise özellilkle Yahudi lobisinin güçlü olması nedeniyle Türkiye Amerikan ilişkilerinde israilin desteğine çok ihtiyaç duyuyor. Böylesi oluşan ilişki ağında arada kavgalar ve başka şekilde çelişkiler görünse de gerçek hiç öyle olmadı. En sert demeçlerde dahi kesilen ilişkilere gelinen aşamaya rağmen, yine de ticaret artıyor, istihbarat ilişkileri etkilenmiyor. Tam aksine artıyor. Erdoğan döneminde girilen ses yükseltmmeler ise sadece Türkiye kamuoyundaki İslamcı duyguların deşarjının ötesine geçmedi. Mavi Marmara gemisindeki başlangıçla teşvikten sonra birden tersine dönen sonuç bunun yaşanarak öğrenilen önemli aşk öfkesidir. Zaten ne arap ülkeleri nede Türkiye net şekilde Filistinin arkasında durmadı. Bunun son örneği de Hamastır. Önce Türkiye çağırıp destek verir gibi olsa da birden Hamasın Türkiyeden kovulurcasına çıkarılma girişimi nedenli tutarsızlıkların tekrarından başka bir davranış değildir. Başka açıdan, sevgililer bazen dalaşmalara girişirler, fakat aşkları onları daha iyi şekilde birleştirir. Ortadoğu coğrafyası Türkiye İsrail ilişkilerinin birçok acısıyla doludur. Hele son Suriye faciyasında Türkiyenin desteklediği cihatçılarla Kuzeyden israilin güneyden yaptıkları harekatler veya Şamı dahi bombalayacak uçaklar gerçeği, bize bu ilişkinin nedenli derin olduğunu göstermektedir.

Kısaca, İsrail ile Türkiye ilişkileri yeniden diplomatik düzenleme yelpazesinde. Bu aşk yeniden sevgiyle devam ediyor. Filistin ise dün önemli destek sözleri duyduğu Türkiyeyi Gazle katliyamında demeç dahi vermeyen tutumuyla birkez daha yaşadı. İsrailin Ortadoğunun Emperyalist temel güç olduğunu unutursak, bu tür gelgit gibi gelişen oyunları da anlamama yanlışına kolayca düşeriz. Hat ta Türkiye İsrail ilişkilerinin sonlanacağına ve karşıt olduklarına inanacağız. Bu nedenle gerçekleri bilerek devletlerin de aşkını doğru okuyarak ancak kandırılma noktasından uzak kalmayı sağlarız.