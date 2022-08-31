Deve kini ve mafya yöntemi – Nidai Mesutoğlu

Develerle ilgili çok bilinen atasözümüz şudur: “ Deveye sormuşlar neren eğri diye; o da cevap vermiş. Nerem Doğru ki” Birçok olumsuzluğun bir arada olduğunda bu atasözü aklımıza gelir.

Develerin diğer hayvanlardan ayıran önemli özellikleri daha var. Susuzluğa dayanıklı olmaları. Arabistan çöllerinde bedevilerin yüklerini taşımaları işte bu yüzdendir. Çöl sıcağında kumlarda uzun süre yürüyüp susamamaları. Tabii ki bu da onların fizyolojik özelliklerinden kaynaklanıyor.

Develerin az bilinen bir özelliği daha vardır. Çok kindar olmaları. Kendilerine yapılan bir zorbalığı hiç unutmazlar ve zamanı geldiğinde intikamlarını alırlar. İntikam alma şekli kin güttüğü kişiyi ( bu genellikle sahibi olur) uyurken üzerine çökmek suretiyle öldürmedir. olarak

Son zamanlarda Türkiye’de FETÖ örgütü üyesi diyerek birçok kişinin malına el konulmasını tanımlamak için “malına çöktüler” denir. Bu hem bir intikam alma duygusu ile yapılmakta hem de zengin olmanın en kolay yoludur.

Yargı sürecine hiç gerek duymadan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle el konur başına da kayyum atanır.

İntikam duygusunun sebebi de 15 temmuz darbesidir. Bunu “Allahın Lutfu” olarak gören Erdoğan hem tek adam rejimine geçmiş hem de FETÖ ile mücadele adı altında birçok şirketin malına parasına el konulmuştur. Bunu devlet adına yapsa bile elde edilen paraların hazineden nasıl buharlaştırıldığına bir açıklama getirilememiştir.

Devletin mafyadaki yöntemlerle iş yaptığı ülkelerde mafyanın devleti ele geçirdiğinin de işaretlerini görebilirsiniz. BU şekilde mafya – devlet malı götürürken toplum da sindirilmekte ve özgürlükler kısıtlanarak baskıcı bir rejim kurulmaktadır.

Uyuşturucu ve kara para ile mücadelede Türkiye dünya ülkelerinde pek başarılı bulunmuyor. Aksine bu konuda güvenilirliği gittikçe zayıflamaktadır.

Ekonomik kriz ile boğuşurken bir yandan nasıl kazanıldığını sormadan elde edilen paraların Türkiye’ye getirilmesini sağlamakta diğer yandan da ikili ilişkilerle döviz bulmaya çalışmaktadır.

Döviz bulma konusuna şimdi KKTC’deki kişilerin servetlerine de çökme yolu açılmıştır. KKTC yasalarının hiçbir suçlama yapmadığı, polisin bu konuda dosya hazırlamadığı Halil Falya’lının eşine kalan mal varlığına el konulmaya çalışılıyor.

Bunlar daha önceleri KKTC makamlarına verdikleri emirlerle yerine getirilirken bu kez Ankara’da alınan mahkeme kararı ile Halil Falyalı’nın eşi üzerindeki tüm servetine tedbir getirildi. İlhak konusunda bir level daha atlanmış oldu.

Buna neden gerek duyulduğuna yanıt aramayınız. Mafya dünyasında bu tür olaylar olmaktadır. Bir mafya diğerinin malını ele geçirmek için fırsat kollar. Önceki ilişkilerinden bir husumeti varsa bunu unutmaz ve intikamını böyle alır. Tıpkı devenin yaptığı gibi.

Kindar ve dindar nesil yetiştirme hedefiyle iktidarı ele geçiren ve 20 yıldır Türkiye’yi tek başına yöneten Erdoğan ve AKP iktidarı İktidarını devam ettirmek için halkın beklentilerine yanıt vermeye çalışmaktadır.

KKTC ne yapıyor? KKTC sanal bile olmayan bir devlet. Siz onun gerçek olduğuna hâlâ inanıyor musunuz?