CTP yerel seçimlerde işbirliği yerine kendini dev aynasında görmeye devam ediyor – Nidai Mesutoğlu

CTP bugünlere çok zor mücadelelerle geldi. CTP’nin kurucuları ve ondan sonra emek ve demokrasi mücadelesini bu partide verdiler. Zamanın yönetimi tarafından tehdit ve karalama kampanyalarına maruz kaldılar. Hepsi bedeller ödediler.

Bugünkü yönetim hovarda mirasyediler gibi ilkelerden sapma pahasına düzene ayak uydurmayı büyük bir başarı gibi göstermektedir. Statükoyu devirmek için yola çıkanlardan CTP, ne yazık ki statükoyu özümseyerek bu statükodan beslenmeyi kendilerine misyon edinmişlerdir.

Yerel seçimlerin tarihi daha belli olmadan seçim başarısı sarhoşluğu içinde hemen tüm belediyelerde aday gösterme kararı aldılar. Elbette bu karar alma haklarıdır. Milletvekilleri seçimlerinde ittifak kurmayı reddederek ikinci parti olmaları onalar için büyük başarı oldu diye düşünebilirler. Oysa UBP ve işbirlikçi parti koalisyonlarından kurtulmak solda ittifak veya işbirliği ile olacaktı. Bunun sonucu da Kıbrıslı Türklerin istenci olan Federal çözüme katkı sağlayacak bir hükümetin kurulması hedeflenmeliydi. CTP buna yanaşmadı. İkinci parti olmayı başarı olarak gördü. Şimdiki işbirlikçi hükümet Ankara’nın emirlerinde Kıbrıslı Türkleri teslim etme sevdasındadır.

CTP , şimdi “zafer sarhoşluğu “ile aynı tutumunu devam ettirmek istemektedir. Yerel yönetim seçimlerinde hiçbir yerde ittifak veya işbirliği arayışına girmeden kendi adaylarını belirlemektedir. Bu da en çok UBP’nin işine yarayacaktır.

Bilindiği gibi özellikle Lefkoşa’da Belediye başkanlığı seçimleri solda işbirliği sayesinde kazanılmıştır. CTP adayı desteklendiğinde de TDP adayı desteklendiğinde de bu böyle olmuştur. Şimdi de böyle yapılmalıydı. Daha önce yapılan işbirliğine katkı sağlayan CTP’nin böyle bir işbirliği hedefiyle kendi adayına destek istemek elbette hakkıdır. Bu hakkı kullanmak yerine kendi adayını çıkararak sol kesime meydan okumak kime hizmet eder bellidir.

Lefkoşa’da CTP’den Belediye Başkanlığı’na adaylık başvurusu yapan Sıla Usar bu kararı tek başına almamıştır elbette. Milletvekili olduğu halde bu göreve talip olmak kolay verilecek bir karar değildir. Bu kararı vermişse Parti üst yönetiminin görev almasını istemesiyle vermiş olabilir. Öyle olduğu da çok yüksek bir olasılıktır.

CTP ya kendini dev aynasında görmektedir ya da Belediye Başkanlığı’nı Türkiye’nin işbirlikçisi UBP’nin kazanması için yolları döşemeye çalışmaktadır.

Lefkoşa Türk Belediye’si Uluslararası tanınmışlığı olan iki kurumdan biridir. Türkiye’de ve buradaki işbirlikçi hükümetin iki devletli çözüm önerisine karşı çıkılacak bu kurum ne yazık ki CTP’nin egosu yüzünden Erdoğan’ın Kıbrıs Politikasında Kıbrıslı Türkleri temsil etmeyen bir kurum olacaktır. Böylece Ticaret Odası’ndan sonra Lefkoşa Türk Belediyesi de de iki devletli çözüm için çalışacaktır.

Vakit geç değil. Solda birlik ve tek aday çıkması moral açısından da kazanma açısından da acil önemlidir. Hatadan dönülmesi geçmişten ders almaya bağlıdır. Ders almayanlar ve hata yapanları bu toplum unutmayacak.