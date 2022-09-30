Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

1-Tolga Atakan “Elektrik faturasını görünce bir bardak soğuk su içtim”
- Fatura çok geldi,
- Ben hükümette olsam bu zamlar olmazdı,
- Hiç aklıma gelmezdi bu konuda da soğuk su içeceğim,
- Artık soğuk su da bize haram,
- Bu yaz sıcağında soğuk su kaynar su haline geldi,
2- Tatar “Deniz yolu il seyahat da bir alternatiftir”
- Uçak fiyatları pahalı geldiyse feribot var,
- Ben da usandım uçak, helikoptere binmekten biraz da deniz havası alayım
- Deniz yolunu da beğenmezseniz yüzerek seyahat da edebilirsiniz
- İstedim ki protokolü deniz kıyısına da dizeyim görsünler varlığımı,
- Hani Türkiye’ye gidemezdim, gördünüz hem de Toroslardan…
3- Çavuşoğlu “Öğretmenlerimizin haklarına dokunmayacağım”
- Emir geldi ama ben idare edip haklara dokunmayacağım,
- Öğretmenlere verilmeyen hakları vereceğim,
- Öğretmenlerin bilinmeyen haklarına dokunacağım,
- Ben aslında Hak korumak için yetkiliyim,
- Bugüne kadar bize çok şey emredildiydi, geçiştireceyik bunu da.
4- Sertoğlu “Bizimle artık dalga geçmekten vazgeçin”
- Cumhurbaşkanlığı bizimle dalga geçiyor,
- Bu idarenin tümü bizimle dalga geçiyor,
- Tepkimizi yumuşatmak için sporla ilgili göstermelik toplantı yapıyorlar,
- Tatar Konya’nın yolunu biliyor ama bizim federasyonun yolunu unuttu,
- KKTC forever miş!
5- Özersay “Erenköy mücahitlerinden özür dileyin”
- Erenköy mücahitlerine hakaret edildi,
- Bu hükümet özür dilemeyi bilmez,
- Özür dilemek de büyüklüktür,
- Özür dilemediklerine göre yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlar,
- Zaten özür dileyemezler çünkü kabahatları büyük,
6- Zorlu “Biz tanrı dağlarında kürşattık”
- Biz tanrı dağlarında yiğittik,
- Biz Kıbrıslı değiliz,
- Biz Beşparmak dağlarında yiğitliğimizi gösteremiyoruz,
- Biz Toros dağarında da olmayı beceremedik,
- Bazıları Trodos dağlarında olmayı tercih ediyor,
7 – Erhürman “Her eleştiri yapanı şerefsizlikle suçlayan bir dil”
- Tatar eleştiri kabul etmiyor,
- Bu dilin kendini sert gösterdiğini sanıyor ama aldanıyor,
- Bu dil Kıbrıslıya yakışmaz,
- Bu dili kullanan Kıbrıslı olamaz,
- Camiye giden birisi bu dili kullanamaz,
8 -Sertoğlu “Bayrağın ve Türkiye’nin arkasına sığınmaktan vazgeçin”
- Her kabahatı bayrağın arkasına sığınarak örtmeyin,
- Bayrak başarısızlıkların örtüsü oldu,
- Vatan millet edebiyatını bırakın,
- Gerçekleri bayrağın arkasına saklanmakla örtemezsiniz,
- Bayrağın ve Türkiye’nin arkasına saklanmakla kimseyi aldatamazsınız