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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • Tatar “Kıbrıs Kıbrıslılarındır diye bir söylem yoktur”
  1. Kıbrıs Kıbrıslıların değildir,
  2. Kıbrıs Anavatanındır,
  3. Kıbrıs Osmanlınındır,
  4. Kıbrıs gelen giden herkesindir,
  5. Kıbrıs dedelerimizindir,
  • Ertuğruloğlu “KKTC’nin hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin tavsiyelerine ihtiyacı yoktur”
  1. Biz tavsiye değil emir almaya alıştık,
  2. Ben Rum göremem,
  3. Ben Osmanlı zihniyeti olanlardanım,
  4. KKTC yoktur ki bir yerlerden tavsiye alsın,
  5. Tavsiye etmek isteyenin muhatabı Anavatandır.
  • Üstel “çalışmayan ve kendini düşünen ve önce ülkem demeyenlerin ekibimde yeri yoktur”
  1. Ben kendimi hiç düşünmedim, düşünmem,
  2. Ekibimde çalışmayan ve kendini düşünenler var,
  3. Atun’u kendini düşündüğü ve çalışmadığı için istifa ettirdim,
  4. Yaptıklarım yapacaklarımın garantidir,
  5. Sayemde ülke kalkınmaktadır.
  • Kudret Özersay “İradeyi yenilemek tek çıkar yoldur”
  1. Ben partide iradeyi yeniledim,
  2. Seçimde irade sandığa yansımaktadır,
  3. Demokratik seçimlerimizi yenilemeliyiz,
  4. Sine i millete dönmekle acaba yanlış mı yaptım,
  5. Bu kez iradenin yansıması için müdahale yapmayacaklar sanırım.
  • Hasipoğlu “Konya’da KKTC sporcuları olmalıydı”
  1. KKTC sporcuları üvey evlat mı,
  2. Niye KKTC sporcuları Konya’ya davet edilmedi
  3. Tatar KKTC sporcularını temsil edemez,
  4. Hükümet niye konuşmuyor bu konuda,
  5. KKTC sporcuları yeterince Müslüman değiller mi,
  • Zorlu “Hepimiz biriz ve Türküz”
  1. Tüm Ubp liler birdir ve Türk’tür,
  2. Tüm Türki cumhuriyeti devletleri Türk’tür,
  3. Bir Türk Dünyaya bedeldir,
  4. Ne olduğu Konya’da Cumhurbaşkanının ne işi var,
  5. Mutlu Türküm diyene,
  6. Ben Tatardan daha çok vatan millet Sakaryacıyım.
  • Sertoğlu “Cumhurbaşkanı Konya’da camiamızı temsil etmiyor”
  1. KKTC sporcularının olmadığı Konya’da Cumhurbaşkanının ne işi var,
  2. Tatar Kendi kendini temsil ediyor,
  3. Tatar daveti reddedip Konya’ya gitmemeliydi,
  4. Tatar bizi temsil etmeye değil gezmeye gidiyor,
  5. Tüm İslam ülkeleri gibi TC de bize ambargo uyguluyor,
  • Amcaoğlu “Umutsuz olmaya gerek yok, aralıkta düzlüğe çıkarız”
  1. Umut fakirin ekmeği bilmiyor musunuz,
  2. Her şey yolunda vur çatlasın çal patlasın,
  3. Şu anda tepeleri tırmanıyoruz, düz ovalara yaklaşıyoruz,
  4. Aralıkta dümdüz olacayık,
  5. Aralık dedim ama 22 aralık demedim haberiniz olsun,
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