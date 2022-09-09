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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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1-Angolemli “KKTC kurucu cumhurbaşkanı ebedi liderimiz merhum Rauf Denktaş özlendi”

  1. Denktaş liderdi,
  2. Denktaş’tan başka lider gelmedi bu memlekete,
  3. Denktaş’tan başka cumhurbaşkanları özlenmedi,
  4. TC yetkililerine Denktaş sert çıkardı,
  5. Denktaş’ın TKP içinde de çok sevenleri vardı.

2- Atun “Ülke yol haritasız yönetiliyor”

  1. Hükümette tek haritacı bendim,
  2. Beni haritacı olduğum için istemediler,
  3. AKP yol haritası olan beni işaret ettiydi,
  4. Benim yol haritam Mekke’ye çıkar,
  5. Ben hem haritacı hem hacı

3- Tatar “Çok da kötü durumda değiliz”

  1. Kötü gün daha görmediniz siz,
  2. Daha sürünmeye başlamadık,
  3. Bayrak sallanıyor madem daha iyiyik,
  4. Toroslara bak kötü olmadığımızı görürsünüz,
  5. Ne mutlu Türküm diyene,

4- Zorlu “Buyurun hitap edin yüce meclise”

  1. Meclis dediğin yüce olur,
  2. Kim demiş meclis cücedir,
  3. Meclis yüce olunca Meclis başkanı da yüce olur,
  4. Meclis başkanı yüce olunca korumaları da üç olmalı,
  5. Meclise yüce meclis dememi kimse engelleyemez,

5- Tatar “KKTC her gün daha güçleniyor”

  1. KKTC güçlüdür aslında,
  2. Güçlü KKTC daha da güçleniyor,
  3. KKTC o kadar güçleniyor ki TC ye borç veriyor,
  4. TL’nin döviz karşısında erimesi KKTC’nin güçlendiğini gösterir,
  5. Kumarhaneler, bet ofisler, gece kulüplerinin fazlalığı güçlenmemizin göstergesidir

6- Sucuoğlu “yola devam “

  1. Ben iyi yoldayım,
  2. Ben hala UBP’nin başkanıyım,
  3. Başbakanlıktan aldılar beni ama başkanlıktan alamadılar,
  4. Beni kedi yavrusu gibi yolun ortasına attılar,
  5. Herkes gibi ben de kendi yolumdayım,

7- Sucuoğlu “Haklılığım ortaya çıktı”

  1. Atun’u görevden alma istediğimde haklıydım,
  2. Atun gizli başbakanlık yapıyordu,
  3. Atun beni yedi, Üstel i de yemek istedi,
  4. Atun UBP li gibi düşünmüyor,
  5. Atun kendini profesör sanıyor

8- TC’nin dinci takımı “Fiyatları belirleyen Allah’tır”

  1. Kuranda yeri var pahalılığı Allah yaratır,
  2. Fiyatları artırır ki ucuzluğun kıymetini anlayalım,
  3. Günde üç öğün Allah Allah diyerek idare ediniz
  4. Hükümete gerek yok Allah her şeyi halleder,
  5. Yandaşların ihale işleri de Allah’ın bir lütfudur
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