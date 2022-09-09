Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

1-Angolemli “KKTC kurucu cumhurbaşkanı ebedi liderimiz merhum Rauf Denktaş özlendi”
- Denktaş liderdi,
- Denktaş’tan başka lider gelmedi bu memlekete,
- Denktaş’tan başka cumhurbaşkanları özlenmedi,
- TC yetkililerine Denktaş sert çıkardı,
- Denktaş’ın TKP içinde de çok sevenleri vardı.
2- Atun “Ülke yol haritasız yönetiliyor”
- Hükümette tek haritacı bendim,
- Beni haritacı olduğum için istemediler,
- AKP yol haritası olan beni işaret ettiydi,
- Benim yol haritam Mekke’ye çıkar,
- Ben hem haritacı hem hacı
3- Tatar “Çok da kötü durumda değiliz”
- Kötü gün daha görmediniz siz,
- Daha sürünmeye başlamadık,
- Bayrak sallanıyor madem daha iyiyik,
- Toroslara bak kötü olmadığımızı görürsünüz,
- Ne mutlu Türküm diyene,
4- Zorlu “Buyurun hitap edin yüce meclise”
- Meclis dediğin yüce olur,
- Kim demiş meclis cücedir,
- Meclis yüce olunca Meclis başkanı da yüce olur,
- Meclis başkanı yüce olunca korumaları da üç olmalı,
- Meclise yüce meclis dememi kimse engelleyemez,
5- Tatar “KKTC her gün daha güçleniyor”
- KKTC güçlüdür aslında,
- Güçlü KKTC daha da güçleniyor,
- KKTC o kadar güçleniyor ki TC ye borç veriyor,
- TL’nin döviz karşısında erimesi KKTC’nin güçlendiğini gösterir,
- Kumarhaneler, bet ofisler, gece kulüplerinin fazlalığı güçlenmemizin göstergesidir
6- Sucuoğlu “yola devam “
- Ben iyi yoldayım,
- Ben hala UBP’nin başkanıyım,
- Başbakanlıktan aldılar beni ama başkanlıktan alamadılar,
- Beni kedi yavrusu gibi yolun ortasına attılar,
- Herkes gibi ben de kendi yolumdayım,
7- Sucuoğlu “Haklılığım ortaya çıktı”
- Atun’u görevden alma istediğimde haklıydım,
- Atun gizli başbakanlık yapıyordu,
- Atun beni yedi, Üstel i de yemek istedi,
- Atun UBP li gibi düşünmüyor,
- Atun kendini profesör sanıyor
8- TC’nin dinci takımı “Fiyatları belirleyen Allah’tır”
- Kuranda yeri var pahalılığı Allah yaratır,
- Fiyatları artırır ki ucuzluğun kıymetini anlayalım,
- Günde üç öğün Allah Allah diyerek idare ediniz
- Hükümete gerek yok Allah her şeyi halleder,
- Yandaşların ihale işleri de Allah’ın bir lütfudur