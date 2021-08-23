Birleşik Arap Emirlikleri’nin önemi anlaşılmaya başlandı! – Özkan Yıkıcı

Konuyu derin bilgi birikimiyle başlamak istemiyorum. Somut güncel yaşananla basitleştirerek girişecem. Pekerin yayınlarını herkes duydu. Bunun siyasal önemi ve yaptığı etkileri de biraz duyarlı olan herkes deyişik yönden kavramaya çalıştı. Sonuçta, Türkiye devlet içi güçelrin krizleri sonucu oluşan ayrışmayla Peker deyişik açıklamalar yaptıysa da anlatıkları resmen Türkiye devletinin ipliğini pazara sürdü. Çökmüşlük ve çürümüşlüğün kirliliklerle dolu idiyaları oldukça yankı yaptı. Bir farkla, söz konusu olan bilgilerle alakalı TC yargısı hiç kıpırdamadı. K. Kıbrısta ise geçişlerle vuran dalgaları yok saymaya devam ediyordu. Pekerin bu videyolarını önce Karaadağdan, sonra türkiyenin telkinleriyle BAE üzerinden yaptığı idiylaarı yaygınlaştı. Bir videyosu ise devletin hükümetlerini yıkacak derececde idiyalara karşın, Türkiyede etkisi yönetim içinde görünmüyordu. Sonra, videyolar kesildi ve sanal medyanın tiyitür yoluyla yine idiyalar devam etmeye başladı. Bu arada sızan bilgilere göre, Türkiye Birleşik Arap Emirliğine baskı yapmaya çalıştı. Nitekim, Ortadoğunun özellikle son yıllarında Türkiye ve BAE çoğu yerde karşı karşıya gelmekteydi. Yapılan ve başarısız olan Darbe girişiminde Türkiye bu ülkeyi suçluyordu. Yine islam dünyası ikileminde Türkiye Müslüman kardeşler ekseninde liderlik peşindeyken, Bae selefi ekseninde gidrek güçlenmekteydi…

Yukarda özetlenen ve Pekerle daha da ar-yrışma konuşulur hale gelirken, Pekerin kendine bazı yarılar yapıldığı açıklaması da durumun oldukça çarpıklıklarla dolu olacağının işaretleriydi. Nitekim, Pekerin son hamleleri yanında, Türkiyenin tek adam yöneticisi Erdoğan, yaptığı açıklamayla BAE mesaj veriyordu. İşbirliği ve Türkiyede yatırım kartını gösteriyordu. BAE nasıl yanıt verir hala net deyildir. Ama, iyice sıkışan ve islam dünyasında gidrek kendi ekseni daralan Erdoğan, içpolitik konsolide amaçlı da bazı hamleler yaptığı kesin. Afkanistanda kalıcılaşma veya Kuzey SUriyede cihatçılarla ortak yönetim kurma, bazı islam ülkelerine olanak sunma girişimleri, Türkiyedeki devletin nereye dek gideceğinin işaretlerini alıyoruz. Peki bu denli önemli hamleleri ne derecede oknuyor?

Önce isterseniz, BAE konusunda bazı önemli ek bilgileri vererek, anlaşılırlıkta yardımcı olalım. BAE aslında önemli askeri güç veya bölgesel merkezi devlet konumunda deyildir. Son dönemlerde bölgenin finansman merkezi olma hamlesi ve bazı yerlerini ticari alan haline getirmesiyle, dış sermayeye önemli çekim alanı haline geldi. Eksradan, istihbarat örgütünü güçlendirerek, dış müdahalelerde yer almaya çalıştı. Libya gibi.. Bu alanlarda da direk Türkiye ile karşı karşıya geldi. Ayrıca, askeri tecizat konusunda da para gücüyle epey teknolojik silahlar aldı. İhalar da bunlardan biridir. Bunları destekledikleri kesimlere verip askeri üstünlükte katgısı oldu. Libyada bunu Türkiye ile karşı karşıya geldiği alanlarda yaşadık. Bir anlamda, BAE güçlenriken, Türkiye ile de rekabet halindeydi…

Erdoğanın son açıklaması ise BAE kesimlerine eldeki sermayeyi türkiyeye çekip hem ekonomisini ratatlaşma, hem karşıtlarının orada yerleşmelerine engel olmak istemektedir.Dün BAe ülkesini Fetocuları desteklemekten, karşıt güçlere yardım etmeye dek suçlayan türkiye, şimdi BAE yaklaşarak,hasmını devre dışı brakma ve ekonomik faydacılık beklemektedir. İstihbarat şefi olup ilerde emirliğin başına geçmesi beklenen liderle görüşmeyi umuyor. Bu önemli haberi, şu anda yazıyı yazarken Türkiyedeki devletçi muhalif kesim hala farkına varmadı. Sosyalist iki yayın Birgün ve Evrenselde köşe yazılarında gelişme iyice güzel şekilde yorumlandı. Önemli beklenti, BAE tavrı kadar, Türkiyeyi aaltüst eden Pekerin yayınlarına yapacak etkileridir. Çünkü, Peker aslında konuşturulmayan ama direk yaşanan Türkiyedeki sistemin adeta anlatıcısı gibi kabullenildi. Bu nedenle BAE Erdoğan için sermaye olurken, birçok çevre için de Pekerin tutumu öne çıkıyor.

Bae küçük emirliklerin birleşerek oluşturduğu devletdir. Baktığınızda fazla genel siyasal hegemonya kuracak gibi gelmiyor. Ama, Ortadoğu kayganlığında resmen önemli aktör görünümüne dek kendini getirdi. Öyle ki Türkiye üzerinde dahi oldukça sarsıcı deyişik etkiler brakıyor. İster istemez, aklıma doksanlar başındaki Almanyanın sesindeki rahmetli Murat Çelik Kafanın giriş yorumu geliyor: Çelik Kafa Ortadoğu yorumuna başlarken,”Ortadoğu görünürde sistemin eksenindedir. Ama bu bataklığa girince, bunun nerede duracağı belli deyil. Irak hareketine girişilirken hep bu tehlike aklılda tutulmalıdır. Bu yorum günümüz için de aynen geçiyor. Yeter ki gelişmeleri izlerken geniş çerçeveyi koruyalım. Şimdilik Türkiyenin BAE hamlesi fazla gündem yeri bulmuyor. Bulmuyor da ansızın tıpkı öteki gelişmeler gibi, patlamış bonba gibi elde bulunacaktır.