Avrupalılar Parlamentosu üyeleri: Andreas Soudjis derhal serbest bırakılmalı

Andreas Soudjis’in Kıbrıs’ın kuzeyinde polis tarafından tutukluluk halinin yenilenmesinden dolayı üzüntü duyduklarını belirten AKEL’in Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Yorgos Yeorgiu ve Niyazi Kızılyürek, konuyu Avrupa Parlamentosu’na taşıyacaklar.

AKEL’in Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada, “Andreas Soudjis’in tutukluluk halinin işgalci yetkililer tarafından yenilenmesinden üzüntüyle haberdar edildik” diyerek, bu tür eylemlerin mantık dışı olduğunu ve aralarında azami iş birliğinin güçlenmesi gereken bir dönemde iki toplum arasındaki iklimi gerdiği eklendi.

Açıklamada, Andreas Soudjis’in Kıbrıs’ın ve halkımızın yeniden birleşmesinden yana tanınmış bir aktivist olduğunu, Kıbrıslı Türklerin büyük bir kısmıyla çok dostane ilişkiler içinde olduğunu ve sık sık Kıbrıs’ın kuzeyini ziyaret ettiğini ve her iki toplumdan milliyetçiler tarafından hedef alınmasının nedeninin de bu olduğu hatırlatıldı.

Yeorgiu ve Kızılyürek, Soudjis’in casusluk şüphesiyle telsiz ve askeri bir bölgeye ait fotoğraf malzemesi bulundurma suçlamasıyla hapsedilmesini eşi görülmemiş bir olay olarak niteledi.

Açıklama son olarak, “Avrupa Parlamentosu üyeleri olarak Andreas Soudjis ile dayanışma ifade ediyor ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda, serbest bırakılana kadar konuyu her fırsatta AB kurumlarına gündeme getireceğimizi beyan ederiz” dendi.

Polili: En basit hukuk kuralları dahi çiğnendi

Andreas Soudjis’in avukatı Öncel Polili mahkemede zanlının tutuklu bulunduğu sürenin polis tarafından etkin ve verimli kullanılmadığını, veri ve data incelemelerinin çok yavaş yapıldığını kaydederek, mahkemenin emri olmasına karşın, Andreas Soudjis’in tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmediğini, zanlının avukatının hazır bulunmadığı bir ortamda sorgulandığını, dolayısıyla en basit hukuk kurallarının çiğnenmiş olduğunu belirtti.

Meselenin Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin de alanına girdiğini ve meseleye müdahil olması gerektiğini, fakat tahkikatı yapan memurların böylesi bir Komitenin varlığından dahi haberi olmadığını vurgulayan Polili, iddia makamının 8 gün tutukluluk talebini yapılacak tahkikat açısından çok uzun bulduğunu da sözlerine ekledi.