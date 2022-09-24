Arıklı’nın referandumunda kimler oy kullanacak? – Nidai Mesutoğlu

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıslı Türk değildir. 1974 sonrası diğerleri gibi Türkiye’den gelip yerleşen ve gençliğinde Turan ülküsüyle yanıp tutuşan biridir. Bu özelliğini kaybetmemiş olacak ki 77. Dönem BM genel Kurulunda konuşan Erdoğan’ın “KKTC’yi tanıyın” isteği üzerine açıklama yapma gereği duymuştur.

Arıklı’ya göre bu tarihi konuşma yeni bir başlangıç olacak ve KKTC’nin tanınması için çabalar hızlandırılacaktır.

Arıklı’nın bir de önerisi vardır. Adanın kuzey yarısında bir referandum yapılmasını istiyor. Bunu da “uluslararası hukuka uygun” şekilde yapılmasını istiyor. Arıklı kendini çok akıllı dünyayı de ahmak sanıyor. Böyle bir referandumda sadece 1974 öncesi bu topraklarda yaşayanların oy kullanma hakkı olmalıdır.

Uluslararası hukuka bu kadar bağlı ise öncelikle 1974 sonrası bu topraklara taşınan nüfusun da yasal olmadığını bilmelidir. Bu şekilde Adamızı kuzeyindeki demografik yapı değiştirilerek suç işlenmiştir. Kıbrıslı Türklerin iradeleri her seçimde ellerinden alınmıştır. Oturduğu makama bile Kıbrıslı Türklerin oyu ile oturmadığını, elçilik destekli TC kökenlilerin oyu ile oturduğunu bilmelidir.

Aslında Arıklı’nın fikri ne ise zikri de odur. Referandumda sadece Kıbrıslı Türklerin oy kullanmasını değil taşınan nüfus ve vatandaş yapılanların da oy kullanmasını murad etmektedir. Bu şekilde bundan sonraki adım tıpkı Hatay örneğinde olduğu gibi iltihaktır.

Arıklı, gündemde kalmak için kâh hava yolu kurar kah KKTC’yi tanıtmak için çabalar. Sürekli demeçler vererek Türkiye’deki Erdoğan rejiminin gözüne girmek istemesi kendi tercihi olabilir. Kıbrıslı Türkler geçmişten geleceğe vatan gördükleri bu topraklarda yaşam hakkını kimseden almamıştır ve kimseye de vermek istememektedirler.