Anayasa’yı yok sayma Erdoğan rejiminin bir geleneğidir – Nidai Mesutoğlu

Hukukçu olmaya gerek yok. Kenarından kıyısından biraz hukuk bilgisi olan her insan Anayasa’ya aykırı kanun çıkarılamayacağını bilir.

Anayasa bir devletin kuruluş biçimini, yasama , yürütme ve yargının görev alanlarını , sorumluluklarını, vatandaşların hak ve görevlerini belirleyen temel kurallardır. Bu nedenle devlette görev yapan milletvekilleri, cumhurbaşkanı, ve yargıçlar Anayasaya bağlı kalacaklarına dair yemin ederler.

UBP içinde hukukçular vardır. Bunu bilmeleri gerekir. Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası mevcut Anayasa’ya aykıtı olmasına rağmen meclisten iktidar oylarıyla geçirildi. CTP de bunu Anayasa mahkemesine taşıdı.

Anayasa mahkemesi ilgili yasanaın Anayasa’ya aykırı olduğunu oybirliği ile karar bağladı. Oybirliği bu karrına hiç bir tartışmaya yer bırakmadan alındığını anlatır.

Hükümet bu yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu bile bile niçin meclisten geçirdi?

Türkiye’deki Erdoğan rejimi Sucuoğlı hükümetini bozdurarak Üstel hükümetini kurdururken imzalanan protokolde yer alan uygulamaların bir takvimleme ile yerine getirilmesini istiyor.

Bilindiği gibi Türjiye’deki tek adam rejiminde hukuk da Erdoğan’a bağlanmıştır. Anayasanın verdiği kararları beğenmediğinde şu sözleri söylediği akıllardan çıkmamıştır:

“Ben Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar ama onu kabul etmek durumunda değilim. Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” demişti,

Erdoğan rejiminin destekçisi olan Bahçeli ise adaha ileri giderek: “Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” demişti.

Bu zihniyette olan Türkiye’deki iktidar Ada’nın kuzeyinde kurdurduğu düzen için farklı düşünmesini beklemeyiniz. Bu anlamda mutlaka emir verirken UBP içinden Anayasaya aykırı olduğu hatırlatılsa da verilen yanıt : “Siz Anayasaya takılmayın ve gereğini yapın” denmiş olmalıdır.

CTP başkanı Erhürman’ın hukuk bilgisine saygı duyarım. Parti içinde de birçok deneyimli hukukçu vardır. Bu yanlışı elbette çok rahatlıkla Anayasa mahkemesine taşımışlar ve bekledikleri sonucu da almışkardır.

Belediyeler yasasının bile Türkiye’de hazırlandığını gösteren birçok kanıt varken Türkiye’den habersiz UBP’nin böyle bir iş yapacağını beklemek saflıktır.

Şimdi CTP Anayasamızı ve Yargı sistemimizi hedefe alan Erdoğan rejimine ne gibi bir tepki gösterecektir acaba. UBP’nin beceriksiliğini ve Ersin Tatar’ı yaptığı açıklama ile ileştirmek onlar için yeterli oluyorsa havanda su dövmeye devam ediyorlar demektir. Ne zaman gerçeği görüp sorunun kaynağına inecekler? Ne bekliyorlar?