E-Mail: ykp@ykp.org.cy

Açıldı da ne oldu? – Alpay Durduran

yazarın tüm yazıları -->
Alpay Durduran
95 kişi tarafından okundu

Meclis törenle açılmış. Arkasından da tatile girmiş. Seçim öncesi diye heyecanlanan ve halkın çalışan ve hesap soran bir meclis istediğini bilen siyasiler de bu fırsatı değerlendirdiler. Cumhurbaşkanının devletin de başı olarak yürütmenin de bakanlar kurulu ile birlikte başı olması nedeniyle işsizlikten sağlığa kadar sorumlu olmadığı şey olmadığını söylediler. Kendilerinin seçililerse her şeye maydanoz olacaklarını ilan ettiler.

Ancak törenine katıldıkları meclisin hemen herkesin görülmedik derecede yolsuzluklardan ve siyasi mevkilerdekilerin vurguncu olduklarından şikâyetçilerle dolduğunu biliyorlardı. Ancak şikâyet ettikleri hesap sorulmamasından dolayı örnek dokunulmazlığı kaldırıldığı halde dokunulmayan eski başbakanın konusunu dile getiren olmadı. Seçim bile umurlarında olmadı. Savcılığında gık demediği bu skandalı muhalefet partilerinin de fırsat diye değerlendirmemesi de dehşet verici oldu.

Demek ki devleti yüküyle yutmanın bile sonucu öneli değildir. Seçimlerle halk hesaba çekecekleri seçecek diye bekleyenler de ham hayal kurmuş oldular. Seçim öncesinde bile iş ola olsun şikâyet etmeyenler mangalda kül bırakmayarak hele bir seçilsinler dağı taşı ayağa kaldıracaklar gibi yapıyorlar. Ancak anayasada onların yakıştırdıkları gibi yetkili bir cumhurbaşkanı seçilmeyecektir. Parlamenter rejimde cumhurbaşkanı evet devletin başıdır ve aynı zamanda o sıfatla yürütmenin de başıdır ama anayasal ilke olarak ve evrensel idari bilimlere göre görev yetki ve sorumluluk aynı ağırlıkta olur ve anayasa cumhurbaşkanı sorumsuzdur ilkesine göre yetkisiz ve görevsizdir de…

Cumhurbaşkanı icra eder ama yetkisi sorumsuzluğu kadar olduğu için yetkiyi başkası kullanır. Nasıl mı? İş yapılır çünkü o tavsiye eder ve tavsiyesinin sorumluluk getirecek şekilde olmadığı garantisiyle icra edilir yoksa icra edilmez.

Bunları bilmeyen ve seçilirsem sorumluluk alıp yetki ve görevli gibi davranacağım diyenler olmalılar ki şimdiden Parlamenter devlet şekline sığmayacaklarını ifşa ediyorlar. Bunlara fırsat tanımak yasadışı anayasaya aykırı uygulamalara fırsat vermek u-olur. Sonunda da tam felaketimiz olacak olan cumhurbaşkanlığı rejimi yani hukuk dışı başkanlık rejimini tanıyacağız.

Başkanlık rejimini biz yaşadık, Rumlar hala yaşıyorlar neden hala koalisyonla idare edilen Rum tarafına bakarak koalisyonla idare ediliyoruz ki başkanlığa geçersek daha iyi olacağız. Hangi akla hizmet eder? Koalisyondan kurtulmak için rejim değişikliği örneği hemen yanı başımızda ve başkanlık rejimi de partisini usandırıp kendinden kurtulmak için Denktaş’ı tanımaz hale getiren müdahaleleri anımsatır ders istersek küçücük idari tarihimiz derslerle doludur.

Halk seçimlerde arkalarını desteklemekten vazgeçip iş yapacağına inandığını seçmeli ve partisini hesap sormak için de anımsamalı ve sormadığı her hesabı ona sormalıdır.

Önceki İçerikTüketilen gerçeklik ışığında, politik renkler – Özkan Yıkıcı
- Advertisement -
- Advertisement -
5,934BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,048TakipçilerTakip Et
13AbonelerAbone

Diğer yazıları

Alpay Durduran

Yönetimin yapısı ve bütünlüğü – Alpay Durduran

YKP - 0
Ülkemizde idaredeki birinin diğerinden bihaber olduğu aynı kurulda görev yapanın diğerinden habersiz kararlar ilan ettiği gibi işaretlerden çok açık meydandadır. Başbakanın sağlık bakanından başka...
Devamını Oku
Alpay Durduran

Seçim davulu burada ve Türkiye’de çalarken gündem de aynı nitelikte – Alpay Durduran

YKP - 0
Siyasetin kalitesi farklı da olsa siyasilerin çevresinde bulunan siyasi çalışmalar konu olarak çok benzer. CHP muhalefeti de hangi adayın nasıl kabul veya reddedildiği gibi...
Devamını Oku
Alpay Durduran

Hükümet nasıl çalışmaya başlar – Alpay Durduran

YKP - 0
Emret başbakanım adlı TV dizisinde İngiltere’deki hükümet çalışmaları izleyiciye zevk versin diye hazırlanan çok başarılı ve kitap halinde de basılmış bir eseri izlemiştim. Eser...
Devamını Oku
Alpay Durduran

Yolsuzluk, nepotizm ve popülizm suçtur – Alpay Durduran

YKP - 0
Yolsuzluk gangsterlerin, kara para çamaşırhanelerinin ve kâr artırma spekülasyonlarının arkasındadır. Onlarla mücadele için en etkili araç etkin ve verimli bir yönetim kurmaktır. Devlet mekanizması...
Devamını Oku
Alpay Durduran

Ombudsman Emine Dizdarlı Hukuk Devleti’ni anımsattı – Alpay Durduran

YKP - 0
KKTC iddiasına ve hukukuna göre bir hukuk devletidir. Ama yurttaşları hukuk devletini umursamaz. Açıkça görülüyor ki bir toplumun gücünü elinde tutanlar hukuk devletini umursamamaktadır....
Devamını Oku
Devamını yükle

YKP basın açıklamaları

İstirdat savaş nedenidir, savaşa hayır, yaşasın barış!

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası'nın 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle yayınladığı açıklama şöyle: Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli...
Devamını Oku

Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle: YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluş COVID-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep etti, UBP-HP hükümeti ise yasadışılığı normalleştirip...
Devamını Oku

Yarınki eyleme katılım çağrısı yaparız

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi, yaptığı açıklama ile güneyde çalışan emekçilerin yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti. Açıklama şöyle: YKP olarak, Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçüktür söylemini kurulduğu günden...
Devamını Oku
Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
Bizimle iletişime geç: ykp@ykp.org.cy