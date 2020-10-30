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29 Ekim ve ruhani dünya – Yılmaz Parlan

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Yılmaz Parlan
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Bir 29 Ekim’i daha geride bırakırken Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan insanların ahlak değerleri yerlerde sürünüp iki yüzlülükleri de tavan yapıyordu.

Sosyal medyaya bakıyorum neredeyse herkes Atatürkçü

“Sen ölmedin ki ATAM” diyor… Profiller Atatürk posterlerinden geçilmiyor.

Yolda gidiyorum bayraklar dosta düşmana inat çifter çifter asılmış.

Medyayı dinliyorum Siyaset erbabı Atatürk’ü yere göğe sığdıramıyor “Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız ATAM” diyor.

Halbuki daha bir gün önce Başkan Erdoğan’ın çizdiği rota da yürüyen sanki onlar değilmiş gibi…

Seçim sonrası kazandıkları zaferi AKP’ye diyetini ödeyerek ilk kabul ettikleri kişi Türkiye Diyanet işleri Başkanı oldu…

Ardından Kandil kutlamaları Kıbrıs’ın kuzeyinde tarihinde görülmedik bir kutlamayla en görkemli şekilde kutlandı. Hatta TRT Külliye’den canlı verdi Mevlit Kandili’ni. Siyasilerimiz TC’den gelen konuklarla hep birlikte namaz kıldı vaaz verdi ve ruhani dünyanın büyülü dünyasına bir adım daha yaklaşıldı!

Atatürk’ün ayak izlerini silmek isteyen uzun adamla daha dün seçim meydanlarında kol kola giren vaaz veren onlar değil sanki de.

Herkes Atatürk’çü geçiniyor ama insan sormadan da edemiyor Türkiye de Kemaliz’min tabutuna her gün yeni bir çivi çakılırken nerede bu Mustafa Kemalin Askerleri?

Son olarak Atatürk’ün imzasını taşıyan AYASOFYA ile kararı da iptal etti uzun adam… İşte bütün mesele orada oydu onun 1935 yılında Müze olsun diye çaktığı imzasını iptal etmek ama ne yaptı bizim siyasiler hem orda hem burda uzun adamın aldığı kararı selamladılar ve tabuta bir çivi de onlar çaktılar.

Ama bugün herkes yüzü kızarmadan bir gün önce bile Başkan Erdoğan’a tavla teslim olduğunu görmezden gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorlar cümbür cemaat!

Ortada artık laik bir cumhuriyet yok…  Enkaz’dan başka!

Mustafa Kemal’in askerleri ve Generalleri Fetö suçlaması altında tutuklu ve zindanlarda çürüyorlar!

Türkiye de Atatürk’le ilgili herhangi bir şey de kalmadı görünür… Çok yakın bir tarihte selasını da okuyup defteri kapatacaklar…

Pekala Türkiye’de tüm bunlar olurken nerede bu Kemalistler nerede Kemalin askerleri diye sormadan edemiyor insan…

Tabuta çivileri bir bir çakan Başkan Erdoğan’ın 2023’de Atatürk’ün selasını okumaya hazırlandıklarını biliyorlar mı?

TC ‘de ortada artık bir laik Cumhuriyet yok.

Cumhuriyetin ruhuna “El fatiha” okunalı yıllar oldu.

Ortada bir tek Recep Tayyip Erdoğan var ama millet Cumhuriyeti kutlamaktan orda da burda da helak olmuş!

Anlayacağınız aymazlığa devam!

2016’da Yeni Kapıdaki dev miting de 5 milyon insanın katılımı ile Avrupa ile ilişkileri bitirdiler ardından 30 Ağustos’ta Taksim meydanında Türbanlı emniyet müdürü ile Kemalizm’in tabutunun çivilerini çaktılar. 29 Ekim’de de tabutu taşıdılar. Tüm bunların ayni yılın içinde oldu.

Muhtemelen son kutlamalardan biri daha gerçekleşti, zaten cumhuriyetin iki ayağından biri olan askeri törenler askıya alınıp tarihin çöplüğüne atıldı bile. 29 Ekim’de kurulan cumhuriyet yine 1 başka 29 ekimde ruhuna fatiha okunuyor yerini 2023’de Türk İslam devletine bırakmaya hazırlanıyordu!

Türkiye’de durum bu iken burda da Federal çözümün tabutuna çivi çakmaya hazırlanıyordu uzun adam bunun içinde bütün yolları döşemiş buradaki siyaset erbabını tavla teslim almış bunu yani çözümü dinamitlemek için de MARAŞ kozunu oynamış pandoranın kutusunu açmış “Benimle işbirliği yaparsanız hepsinize buradan bir pay verebilirim” mesajı veriyordu…

Ganimetin kokusunu alanlar ise aç kurtlar gibi sıraya dizilmiş sokaklara dökülmüşlerdi…

Çok tehlikeli bir sürecin arifendeydik ülkede siyasi ve ekonomik yapı çökmüş bunun görülmemesi için de şovenizm tırmandırılmış, milliyetçiliğin çıtası yükseltilmiş hamasete sarılmıştı rejimin başkomutanı ve buradaki emir subayları…

“Maraş’ı açıyoruz” diyorlardı ama açılan aslında açılan utancın kapısıydı.

Koca bir ordunun 46 yıl beklediği yerde neredeyse soyulmadık yağmalanmamış yer kalmamıştı…

Tarih sayfalarında böyle bir utançla yaşamaya mahkum ediliyordu koca bir toplum…

Ve biz bu gerçekler ortada ve önümüzde durmasına rağmen sırıtarak 29 Ekim’i kutluyorduk!

İnanın ATATÜRK bugünkü tabloyu görse mezarında ters dönerdi!

Yapmak istediklerini perdelemek için de Maraş’ı öne sürdüler KKTC an itibarı ile ruhani dünyaya teslim olmuş durumda.

Seçimleri Şeyhler ve Tarikatları ziyaret edenler kazandı ardından Kandil TRT’nin de katkısıyla canlı yayınlanıp ada’nın dört bir yanında 29 Ekimi de gölgede bırakacak şekilde kutlandı…

Hiç kuşkunuz olmasın ki Federasyon dinamitlendikten sonra Şeriatın ilk adımları da herkesin kendisini Atatürk’çü gördüğü bu topraklarda atılacak!

Bu Camileri, Kuran kurslarını, İlahiyat Fakültelerini, Külliyeyi boşuna hayata geçirmediler tümüde toplum mühendisliğinin eseri.

Bir sabah uyandığınızda kendinizi ruhani bir dünya da ruhani bir yönetimde bulacaksınız.

Federasyon rotasından saptığınız anda karşılaşacağınız son bu sondur işte…

Ya Avrupalılar Birliğinin ailesine katılıp Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş, medeni dünya da yerimizi alacağız. Ya da 2023’e koşar adım giderken kendimizi ruhani bir dünya da bulacağız. Tercih bizim!

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