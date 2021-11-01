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29 Ekim davet krizi ile TC, etkilediği seçmene mesaj verdi

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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı davet konusunda “blacklist” uygulamasının yakın zamanda yapılması beklenen seçime müdahale olduğunu söyledi, açıklama şöyle:

29 Ekim ve benzeri protokollere YKP uzunca bir zamandır katılmamaktadır, böylesi talepleri de yoktur. Ancak bu seneki protokol krizi önemliydi. Uzunca bir süredir yapılan yeni vatandaşlıklar, değiştirilen demografik yapının seçime etkisi ana akım sol kesim içinde bile tartışılmaktadır. En son yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde bunun da etkisi görüldü, TC siyasal olarak etkilediği grubu mobilize ederek seçimin sonuçlarını belirledi, cumhurbaşkanlığı makamına pratik olarak kayyum atanmış oldu…

29 Ekim’deki “blacklist” TC’nin seçimlere yönelik yeni bir mesajıdır, kendisi tarafından istenmeyenler ve “bizim çocuklar” resmi olarak deklere edilmiş oldu. Zaten son birkaç yıldır KEİ, TİKA ve benzeri TC kaynaklı kurumların özellikle hangi belediyelere de yardım yaptığını incelerseniz, TC’nin bu alanda da net mesaj verdiğini görebilirsiniz. Özellikle MHP vekil tarafından cumhurbaşkanlığı seçimlerde dolaşılıp sonrasında destek veren belediyelere katkılar göz önündedir. Tam 1 sene önce UBP kurultayında yaşananlar da ortadır… Tüm bunlar, TC acaba seçimlere müdahale edecek mi sorusunun cevaplarıdır, müdahale etmeye, etkilediği seçmene mesajlar vermeye başlamıştır.

Seçime seçim deme koşulları yoktu, artık geniş kitleler tarafından görünür hale de gelmiştir. YKP seçim süreçlerini rejime karşı mücadele aracına dönüştürülmesi için tüm kesimlere bir kez daha çağrı yapar…

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Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
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