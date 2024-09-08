08/09/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 33 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/08/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 29/08/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/08/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/08/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/08/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 18/08/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 18/08/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 18/08/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et273AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:08:35 Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor57:45 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor01:13:34 Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Ahmet Derya ile gündemi değerlendiriyor01:01:30 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin