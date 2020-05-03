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Ansızın bize nerede ve ne şartlar altında yaşadığımızı anımsatıyorlar – Ulus Irkad

Elbette herkesin söz söyleme, düşüncesini ifade etme ve örgütlenme hakkı vardır. Başkalarına zarar vermediği sürece her fikir saygıdeğerdir ve savunulabilir. Ama şunu hemen Kabul edelim içinde yaşadığımız ülkede geçmişten beri fikirlere saygı maalesef yoktur. Egemen erkin hoşlanmadığı bir fikir veya yazı oldu mu ansızın perde arkasında bir yerlerde hükümler verilip, hukuksal hiçbir gözetim veya öneri de yerine getirilmeden hemen ya linç girişimi ya da bir saldırı veya nerede verildiği belli olmayan bir hükümle, hemen hakkınızda hüküm verilip tutuklanabilir veya bir punduna getirilip mahkemelik olup, hemen hüküm de giyebilirsiniz. Şunu açıkça Kabul edelim bu ülke Türkiye’ye bağlıdır ve sizin geleceğiniz de onların iki dudağı arasındaki bir karara da bağlanabilir. Hiç aklınızda bile olmayan bir yargılanma veya suç da getirilebilir size. Mahkemelik olabilir ve günlerce mahkemelerde de sürünebilirsiniz. Ha, aynı erk suç işlemiş bazı güçleri de ya tutuklatmayabilir veya onları koruyabilir. Veya suç işlemişse bile o güçleri hapishaneden de alabilir. Bu ülkede uluslararası hukuka göre bir alt birimdir, bu alt birimde de uluslararası hukuk yasaları maalesef yoktur.

Bu ülkede bir Cumhurbaşkanına yumruk sallayan, onu dövmeye çalışan bu ülkenin meclisinin damına yabancı bir bayrak dikenlere bir yasal ceza getirilmeyebilir, hatta bu kişiler korunabilir de… Bu ülkede bir gazete ofisine saldıranlar orasını yakıp yıkanlardan bazıları hapishaneye girse bile gene yabancı bir temsilcilik tarafından hapishaneden çıkarılabilir, gene suça katılanlardan bazıları da korunabilir ve daha sonra ellerini kollarını sallayarak dolaşabilir. Bu ülkede ülkenin Cumhurbaşkanına sövülebilir, aşağılanabilir ama belli güçler tarafından sövenler, aşağılayanlar korunabilir veya aleyhlerine soruşturma da açılmayabilir. Bu ülkede linç giriş mi yapacak olanlar gene güvenlikten sorumlu bir erk tarafından engellenmeyebilir. Başka yabancı bir ülkenin Cumhurbaşkanı istedi diye linç ve saldırılar da olabilir. Ülkede karikatürcüler başka bir ülkenin politikacıları istedi diye yargılanabilir.

Onun için üzülerek söylüyorum, bu ülkede disiplin vardır, salgını önledik, önleyeceğiz gibisinden uygulamalara şüpheyle bakılması gerekir. Çünkü belli olmuştur ki bu ülkede egemenlik ve bağımsızlık yoktur. Bu ülkede esas etken olan ülke istediği anda bu hükümetin tüm disiplinle önlediği salgın tedbirlerini akamete uğratabilir, emir demiri keser cinsinden uygulamalarla, karantina önlemleri de akamete uğratılarak, bu ülkede aylardır devam ettirilen tüm tedbir ve uygulamalar bir anda ayaklar altında çiğnenebilir.

Aslında başında bunu Kabul etmek gerekir. Bu ülkede ne gerçekten özgürlük ne gerçekten egemenlik ne de gerçekten bağımsızlık vardır. Bu ülkede her şey aslında sanaldır ve inanılmaması gerekir. O kadar…

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