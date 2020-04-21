YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Covid-19 ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:

İnanıyoruz ki bu salgın da geçecek nitekim iyileşenlerin kanlarından alınan örneklerin başkalarına aşılanmasıyla iyileştikleri de görüldü yani bilim aşıyı yakında bulacak ve o ilaç döne dolaşa hala sağsak bize de ulaşacak. Yani eskiye dönme olanağımız olacak.

Ancak eskiye dönerken bu deneyimi de geçirmiş insanlar olarak ders aldıklarımızdan öğrendiklerimizi de değerlendirebilirsek iyi olur. Dünyanın en büyük sorunu demokrasinin de seçimlerin de popülizm karşısında tam başarı kazanamamış olmasıdır. İngiltere’de bile Johnson gibi birini engelleyememesi, genç olduğu için aksayabileceğine inanılan ABD’de de Trump’ın tekrar seçilebileceğine inanılması ve koca Cumhuriyetçi partinin onu aday göstermeye hazır olduğunu ortaya koyması gösterdi ki daha çok yol kat etmeliyiz. Covid-19’da ölenlerin sorumluluğunu taşımak için bile popülizmi ve komünizm korkusunu aşamamışlardır.

Ancak oy kullananların bir tek insanın ömründe bile birkaç kez tehlikeli bir virüs ile karşılaşması sonrasında seçtiği yönetimin hazırlıksızlığını gördükten sonra ve virüsü tanıtlayacak ilaçları kokteyl gibi kullanan zenginlerin haberlerini ve benzerlerini gördükten sonra bile etkin ve verimli yönetim için popülizmi aşamamak değerlendirilmelidir.

Para sahibi olmanın insana sağladığı şeyler ne ise, onlar uğruna etkin ve verimli bir yönetimi tehlikeye sokacak kadar zayıf bir yönetime razı olacak bir politika egemenliği kabul edilmiştir. YKP bunun kabul edilmemesini sürekli etkin ve verimli bir yönetimin koşullarını tanıtmak ve bunun sağlanması için AB projesi olarak mali ve uzman yardımının hazır olduğunu ama reddedildiğini işlemiştir.

Şimdi yine bu reforma muhtaç olduğumuzu ve bunu kabul etmeyip uygulamayı başlatmayanları unutmamamızı istiyoruz çünkü çıkarılacak derslerden yararlanmazsak yine yakalananlar için solunum aygıtı arama telaşını yaşayacağız. Daha da acısı şimdi gizli saklı vurgun hesapları yapanların haberlerini okuyacağız.

YKP siyasi görüş olarak sosyalizmi benimsemiştir mamafih reform ve reorganizasyon siyasi görüşle ilgili değil her büyük örgütün gereksediği bir şeydir yani YKP buna rağmen gelen giden partilerin parası ve uzman desteği olmasına rağmen uygulamaya geçirmemesinden dolayı hepsini kınamakta ve gülünç duruma düşmelerine şaşmamaktadır.

Anayasamıza göre kurulmuş olan yönetim denetçimizin uyardığı gibi salgın mücadelesi için kurulan ve en üst düzeyde gibi sunulan kurulların bile yasal dayanağı olmaması nedeniyle lafazanlıktan başka işe yaramayacaklarını gösterir.

Basın emekçilerine yapılanlar da normal zamanda rüşvet gibi destek verilen, sıra esas gövdesi olan emekçilerine gelince sokağa çıkma yasağı nedeniyle mali sıkıntıya kurban etmekten çekinilmemesi de sorumlu yerlerdeki partilerin huylarını kanıtlamaktadır.

Saçmalıklarının affedilmeyeceğini unutmamalıdırlar. Kim ki bugünü vurgun için kullanır hesabını vermeli ve hesap sormamanın da suç olduğu örneklerde onlardan da hesap sorulmalıdır. Yoksa halkımız seçimlerde başarılı olamayacaktır.