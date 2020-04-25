Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu Çernobil faciasının 34. yıldönümünde sosyal medya eylemi çağrısı yaptı. Çağrı şöyle:
Bir kağıda “Kıbrıs nükleere hayır diyor” yaz, altına bir cümleyle gerekçeni ekle ve 26 Nisan Pazar günü saat 4’te #StopNuclearhaşdagıyla sosyal medyada paylaş!
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Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu’ndan eylem çağrısı
Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu Çernobil faciasının 34. yıldönümünde sosyal medya eylemi çağrısı yaptı. Çağrı şöyle: