Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu Çernobil faciasının 34. yıldönümünde sosyal medya eylemi çağrısı yaptı. Çağrı şöyle:

Bir kağıda “Kıbrıs nükleere hayır diyor” yaz, altına bir cümleyle gerekçeni ekle ve 26 Nisan Pazar günü saat 4’te #StopNuclearhaşdagıyla sosyal medyada paylaş!