{Kısa kısa yazmaya çalışacağım, uzun yazınca şikayet oluyor.}

* 2019 yılı bütçesi 215,6 milyon TL idi, 2020’de ise 41,9 artış ile toplam bütçe 257,5 milyon TL olması öngörülüyor

* Yaklaşık 42 milyon TL olan giderlerdeki artışın 34 Milyon TL’si personel gideri ve sosyal yatırımlar kalemlerdeki artıştır. Personel giderindeki artışın nedeni yaklaşık yüzde 12 öngörülen 2020 yılı içindeki Hayat Pahalılığı artışı… Ayrıca geçen yıl bölgesel temizliklerde hizmet alımı ihalesi yüksek maliyet çıkması nedeniyle yapılamayınca 6 aylık geçici işçi alımı ile bu temizlikler yapılmaya çalışılmıştı. Bu yıl da geçici işçiler için sigorta ihtiyat sandıkları ile beraber 4,5 milyon TL’lik bir meblağ kondu. Bunun yanında 11 milyon TL’lik geriye dönük sigorta ihtiyat sandığı ödemesi olacak.

Bu yıl 24 kişinin daha emekli olması beklenmekte, bunlarında gene önemli kısmı işçi… [bu kısmın konuşulması gerekir, işçi sayısı hızla düşmekte!] Kalan artışın 8 milyon TL kusur kısmı ise Mal ve hizmetler kalemindeki artış. Bunun içinde de en büyük kalem Su Dairesinden alınan 2,5 milyon TL’lik su alımı artışıdır. Bu kalemdeki toplam rakam 14 milyon TL’den 15,5 milyon TL’ye çıkması öngörülmektedir. Bunun temel nedeni nüfus artışı ve daha önce sisteme dahil olmayanların yeni aboneliğidir. Diğer artan büyük kalemler ise elektrik 800 bin TL, akaryakıt ve yağ alımı 500 bin TL, haşere ilaçlaması için malzeme 490 bin TL… Bu giderlerin de önemli kısmı dövize bağlı artışlardan kaynaklanan artışlardır. Bunlar yanında su kaybının önlenmesi için Hamitköy su deposundaki sıkıntıların çözülmesi için de bütçeye 1,9 milyon TL’lik bir meblağ kondu…

* Gelir Kaleminde ise denk bütçe içinde, bu giderlerin karşılanabilmesi için 42 milyon TL’lik bir artış olması gerekmektedir. 21,4 milyon TL devlet katkısı artışı 2020’de olacak. Devlet katkısı 2019’da 87,5 milyon TL’idi, 2020 yılında 109 milyon TL’ye çıkacak…

* Diğer kısımlara geçilmeden, bir konuyu yeniden hatırlatalım 1995 yılından bugüne belediyeler yasası değişmediği ve yasada birçok resim ve harçların üst limiti konduğu için bu kalemlerden bir ek gelir elde edilmesi yasal olarak mümkün değildir.

* Vergi Gelirleri diye toplam adı olan Temizlik, Emlak, Eğlence meslek gibi kalemlerden toplam 2 milyon TL’lik gelir artışı öngörülmektedir. Bunun 2,2 milyon TL’si meslek vergisinden olması öngörülmektedir. Elbette burda kafa karışmasında diye yazayım, bazı kalemlerden örneğin yer işgal harcı ve benzeri sabit olmayan kalemlerden bu yıl azalma da beklenmekte. Toplam adı İdari harçlar ve ücretler olan kalemden 490 bin TL’lik azalma beklenmektedir. Kalemlerin bir kısmındaki gelir artışları ayrıca geriye dönük tahsilatların da olacağı öngörüldüğünden artmaktadır.

* Vergi Dışı Gelirleri diye toplam adı hizmet gelirleri, su kanalizasyon ücretleri gibi kalemlerden ise 22 milyon TL’lik artış öngörülmektedir. Bunun 17,3 milyon TL’si Hizmet Gelirleri üst başlığında toplanan gelirlerdir. Bunun 5,5 milyon TL’lik artışı içme suyu geliri artışıdır. Bunun bir kısmı yukarıda giderde de görüldüğü gibi artan su kullanımı (nüfus artışı vb), geriye dönük borçların tahsili ve su ücretinde yapılan düzenlemedir. 26 Aralık tarihindeki Belediye Meclisi toplantısında Su tüzüğü değişikliği oy çokluğu ile kabül edildi.

Bu değişiklik ile 6,5 TL’lik tek tarife benimsendi (geçmiş kararlardaki itirazımı sürdürdüğüm için tek red oyunu ben verdim, bir ara gerekçelerimi yeniden yazarım, diğer türlü yazı çok uzayacak) (ayrıca bu rakam Gönyeli, Mağusa, Girne’deki su ücretlerinin üstünde olmayacak şekilde belirlendi) [Bu konuyu ayrıca yazacam] 6,5 TL’lik tek tarife uygulaması Bakanlar Kurulu’ndan tüzük geçince uygulanacak [örneğin Gönyeli Bakanlar Kurulu kararını beklemeden resen uygulamaya soktu] Benzer şekilde Kanalizasyon tüzüğünde de önerilen değişiklik ile 3,2 milyon TL’lik bir artış kanalizasyon kullanma ücretlerinde olması beklenmekte.

Bir de kıymet tartıda 3,5 milyon TL’lik artış öngörülmektedir. Ayrıca en büyük gelir artışı ise 7,3 milyon TL ile genel hizmet ücretindedir. [bunun da detayı uzun, kapsamında bir çöp konteyneri yıkama aracı alınarak, yıkama hizmeti verilmesi, çöp konteynerlerinin değiştirilmesi, bölgesel temizliklerin yapılması amaçları var] Bunun haricinde devamındaki kalemlerde olan kira gelirleri artışı için ise 1,5 milyon TL artış öngörülmektedir.

* Ancak bu kadar kısa oldu… Belediyenin 2020 bütçesi kaba taslak böyle!