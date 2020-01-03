Donald Trump’ın emriyle ABD’nin Bağdat hava alanına, “diğer sonuçlarının yanı sıra” İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani ve diğer beş kişinin suikastıyla sonuçlanan saldırısı, sadece “kendi başına” kınanabilir değil, aynı zamanda ABD ve NATO’nun ağırlıklı olarak sorumlu olduğu bölgede var olan güçlü gerilimi arttırmak anlamına gelmektedir.

Avrupa Sol Partisi başkan yardımcısı ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Maite Mola, “Bu uluslararası saldırganlık, uluslararası hukukun aksine, Trump’ın askeri varlığını haklı çıkarmak için bölgeyi istikrarsızlaştırmaya olan ilgisini gösteriyor” dedi.

Avrupa Sol Partisi bölgede Barış istiyor ve “bu askeri eylemin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası organlar tarafından kınanmasını talep ediyor.”

Avrupa Sol Partisi, Barış’ın ancak bölgeye müdahaleyi durdurarak, dışarıdan kaynaklanan savaşların yıkıma uğrattığı halkların uzlaşma arayışlarına yardım ederek, halkların kendi hükumetlerini seçme hakkına saygı göstererek ve yeni bir yeni-sömürgeciliği dışarıdan dayatmayarak gerçekleşeceğine inanıyor.

AB’nin yaşam hakkı gibi en temel insan haklarını savunmada bir rolü olmalı ve Barış’ın inşası için bir unsur olarak bu saldırıyı kınamalıdır.