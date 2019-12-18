YKP’nin de gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin 13-15 Aralık tarihleri arasında Malaga yakınındaki İspanya şehri Benalmádena’da 6. Kongresi yapıldı. YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı YKP adına kongreye katıldı…

Avrupa’nın çeşitli yerlerinden 400’ün üzerinde delegenin katıldığı Avrupa Sol Parti 6. Kongresi 13 Aralık Cuma günü akşamüzeri başladı ve 15 Aralık, Pazar günü sona erdi. Ana sloganı “Reset Europe, Go Left” (Avrupa’yı resetleyelim, Sola gidelim) olan kongrede gelecek üç yılın yol haritasını da içeren eylem, değerlendirme ve politik dokümanlar karara bağlandı, birçok konuda önemli kongre kararları alındı, bunlardan biri de “Kıbrıs Halkı ile dayanışma” kararıydı. Ayrıca kongrede yeni üyelerin, gözlemci ve partner üyeliklerin onanmasına karar verildi. Ayrıca yeni dönem başkan, başkan yardımcılıkları, Yürütme Kurulu üyelikleri de belirlendi…

Kongrenin sürdüğü 3 gün boyunca üye ve gözlemci üye parti delegeleri ile onlarca uluslararası konuk da konuşmalar yaptı. Kongrede YKP ve AKEL temsilcileri de birer konuşma yaptı…

Kongrenin son gününde Avrupa Sol Partisinin yeni başkanlık kurulu da belirlendi… 3 yıllığına Heinz Bierbaum (Die Linke) başkanlığa; Maite Mola (İspanya Komünist Partisi), Pierre Laurent (Fransız Komünist Partisi, PCF), Paolo Ferrero (Rifondazione Comunista), Margarita Mileva (Bulgaristan Sol Parti), Anna Mikkol (Finlandiya Sol İttifak) ise başkan yardımcılığına getirildi. Ayrıca yeni Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu da onaylandı…

KANATLI

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kongrede yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki gelişmeleri aktardı. Kanatlı, kritik bir süreçten geçildiğini ama Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yalnızca Kıbrıslıların çabalarının yeterli olmadığını söyledi. Kanatlı, AB-Türkiye ilişkilerinin, Suriye’deki, Libya’daki, Doğu Akdeniz’deki ve Ortadoğu’daki gelişmelerin ve siyasi aktörlerin Kıbrıs sorununun çözüm sürecini etkilediğini belirtti.

Kanatlı konuşmasında Lefkoniko (Geçitkale) havaalanın da askeri amaçlarla yeniden kullanımı açılmasının bilgisini vererek “bir süredir Doğu Akdeniz’de Türkiye dahil değişik ülkelerin savaş gemilerinin silahlı bir şekilde birbirlerine çok yakın seyahat ettiğini kaygı ile takip ediyoruz” dedi.

Kanatlı, 1974 yılından beri Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyini kolonize etmeye devam ettiğini, çözüm bulma umudunun yitirildiğinde hızlanacağının, Türkiye’den nüfus taşınması sürecinin ivme kazanacağının Türkiye’nin kuklası hükümetin de yeni vatandaşlıklar vererek demografik yapının daha da bozulmasına sebep olunacağının altını çizdi.

Bu nedenle YKP olarak, tüm mümkünlerin kıyısında olunduğunun tespitini yaptıklarını ve eğer görüşme süreci yeniden başlayıp çözüme doğru gidilmezse bunun tüm Kıbrıslılar için bir kabusa dönebileceğinin uyarısında da bulundu.

“Özellikle bu dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız, özellikle Avrupa Sol Partisinin aktif dayanışması önemli” diyen Kanatlı konuşmasını şöyle bitirdi: “altını çizeriz ki Avrupa hala ayrım duvarı ile bölünmüş bir başkente sahiptir; gelin hep birlikte bu duvarı tıpkı 30 sene önce Berlin’de olduğu gibi birlikte yıkalım”