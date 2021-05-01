1 Mayıs’ta sokakta olmak gerek!

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası yaptığı açıklamada neo-liberal dayatmaya karşı, emeğin haklarını savunmak için herkesi ortak 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı. Açıklamada, YKP’nin 1 Mayıs, Cumartesi günü saat 11:00’de gerekli pandemi önlemlerini alarak Kuğulu Park’tan başlayacak yürüyüşe katılacağı da belirtildi. Açıklamanın tamamı şöyle:

Bundan 73 yıl önce, 1948’de CMC madenlerinde Kıbrıslı emekçiler birlikte direnmişler, 1 Mayıs’ı birlikte kutlamışlardı…

Bundan 63 yıl önce, 1958’de Kıbrıslılar yığınsal olarak son kez 1 Mayıs’a birlikte çıkmışlar, sonrasında faili meçhul saldırılar, cinayetler ve zorbalıklarla emekçiler uzun yıllar 1 Mayıs’ı bir arada kutlayamamışlardı…

Egemenlerin tüm dayatmalarına ve bölücü, şoven, milliyetçi politikalarına karşı, 1 Mayıs için bu yıl da yine sokakta olacağız…

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ın her iki yanında da neoliberal saldırganlık ve dayatmalar farklı kurumların aracılığı ile tüm hızı ile sürüyor…

Türkiye’nin işgali ve fetih siyasetinin sonucu olarak ortaya çıkan TC asker – sivil bürokratlarının ve işbirlikçilerinin oluşturduğu yönetimin ayrılıkçı politikalarının yarattığı yıkım Kıbrıs’ın kuzeyinde tüm yakıcılığı ile kendini ortaya koymaya devam etmektedir… Bugün itibari ile TC’nin gerici yönetiminin dayattığı iki devletli çözüm iddiasındaki model ile ayrıştırma süreci hızlanacaktır, bu bizi Türkiye’nin uydusu halinin kalıcılaştırılması sürecine de taşıyacaktır. Dönemin ilişkisi içinde yeni bir Hataylaştırma da ileriki zamanlarda elbette gündeme gelebilecektir. Neoliberal saldırganlığın tüm izlerini TC’nin dayattığı yıkım protokollerinde, ekonomik paketlerde bulmak mümkündü, şimdi bu ekonomik dayatmalarını siyasal dayatmalarla şekillendirmektedirler. Başkanlık rejimi bu siyasal dönüştürme dayatmasının parçasıdır. Talep edilen TC’nin her istediğini yapacak bir kişi elinde tüm yetkilerin toplanması ve onların kul-kölesini seçimle iş başına getirme projesini bize dayatmaktadırlar. Sunni İslamlaştırma da tüm hızı ile dayatılmaktadır. Tüm bunlara karşı sesimizi yükseltmek için de sokakta olmak gerek…

1 Mayıs’ın ortaya çıkışı, çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik ortaya konan direnişle olmuştu. Kıbrıs’ın kuzeyinde 40 saatlik haftalık çalışma süresine uyan hiçbir özel sektör kalmamış durumdadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde de günde 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 uykunun sembolleştiği 8-8-8 hakkını almak için hemen şimdi mücadeleyi yükseltme zamanıdır… İş cinayetleri o hızlar devam etmektedir. Böylesi koşullarda herkese haftalık 40 saat, güvenceli, sendikalı İŞ diyoruz! Bu talep için de mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız…

Neo-liberalizmin saldırganlığı sürüyor ama direniş geleneği de sürmeli, sokak kazanmalı!

Dünden bugüne bizlere miras kalan “KIZIL 1 MAYIS yaşıyor, yaşatacağız!” sloganına sahip çıkıyoruz;

YKP, neo-liberal dayatmaya karşı, emeğin haklarını savunmak için herkesi 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırır!

YKP, 1 Mayıs, Cumartesi günü saat 11:00’de gerekli pandemi önlemlerini alarak Kuğulu Park’tan başlayacak yürüyüşe katılacak. Tüm üye, sempatizan ve parti dostlarımızı katılmaya çağırırız!