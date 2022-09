1 Eylül Barış İçin Sendikaların Küresel Eylem Günü çerçevesinde yapılan ORTAK AÇIKLAMA

1939’da Nazi Almanya’sının tüm insanlığa karşı saldırısını başlattığı 1 Eylül’ü Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Nazizm’in ve faşizmin milyonlarca kurbanının anısına Barış için Sendikaların Küresel Eylem Günü olarak ilan etmiştir.

2014 yılında NATO’nun aktif müdahalesiyle başlayan savaşı tırmandıran Rusya’nın istilası sonrası Ukrayna’daki dramatik gelişmelerin büyük insani ve maddi kayıplara, daha fazla silahlanmaya ve militarizasyona yol açtığı, Uzak Doğuda artan gerilimin tüm insanlık için öngörülemeyen sonuçları olan genel bir çatışma tehlikesini görünür hale getirdiği koşullarda bu yılki uluslararası eylem günü daha da büyük önem kazanmaktadır. Nükleer çatışma tehlikesi daha öncesinde olmadığı kadar önümüzdedir.

Kapitalist kriz ve pandeminin ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri dramatik bir biçimde arttırmasına rağmen, dünyanın birçok yerinde enerji kaynaklarını ve pazarları kontrol altına almak için devam eden emperyalist savaşlar ve müdahaleler ölüm ve yıkım saçmaya, işçi sınıfına ve halklara daha büyük acılar yaşatmaya, milyonlarca insanı mülteci olma ve göç etme yönünde zorlamaya devam etmektedir.

Küresel ekonomik kriz koşullarıyla bağlantılı bir şekilde doğal kaynakların kâr amacıyla kontrolsüz bir şekilde kullanılması sonucunda iklim değişikliklerinin yoğunlaşması ve çevrede yol açılan büyük tahribat tüm dünyada yoksulluğun ve sosyoekonomik eşitsizliklerin daha da artmasına katkıda bulunmakta ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.

NATO ve müttefiklerinin emperyalist planlarının sonuçlarını neredeyse elli yıldır yaşayan Kıbrıslı emekçiler savaşları yaşamakta olan halklara desteklerini ifade etmekte, uluslararası hukukun ihlal edilmesini kınamakta, Ukrayna’daki savaşın bir an önce sona ermesini ve uluslararası hukuka dayalı barışçıl bir çözüm bulunmasını talep etmektedirler.

Irak, Suriye, Yemen ve başka yerlerdeki savaşlara ve emperyalist müdahalelere de karşı çıkıyoruz. Filistin halkıyla, barış, siyasi ve sosyal haklar için mücadele eden tüm halklarla dayanışmamızı ifade ediyoruz.

Tüm dünyanın derin bir ekonomik ve sosyal krize sürüklendiği, emekçilerin çalışma yaşamında güvencesizliklerle, işsizlikle, yoksullaşmayla ve pahalılıkla karşı karşıya olduğu bir dönemde, ücretlerin arttırılması, kaynakların sağlık, eğitim ve sosyal yardıma yönlendirilmesi gerekirken, askeri harcamaların arttırıldığı görülmektedir.

Silahlanmanın ve askeri harcamaların arttırılması insanlık için çözüm değil, tam aksine gerilimleri ve çatışmaları tırmandırmakta ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.

Barışın savunulması, NATO’nun ve tüm askeri ittifakların dağıtılması, savaşların ve müdahalelerin olmayacağı bir dünya için mücadelede Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketi sesini tüm dünya emekçileriyle birleştirmektedir.

Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için emekçilerin ortak mücadelesi tüm dünya halklarının dünya barışı için verdiği geniş mücadelenin bir parçasıdır.

Zamanın hiçbir şey yapılmadan geçmesi, diyaloğun yokluğu ve yeni oldubittiler yaratılması olumsuz bir atmosfer yarattığı ve yurdumuzun nihai taksimine yol açacağı için, görüşmelerin Crans Montana’da kalınan yerden Guterres çerçevesi temelinde ve varılan yakınlaşmalar yeniden teyit edilerek mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması gerekmektedir.

Bu sembolik günde, ortak açıklamamızla, taksimle uzlaşmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz ve barışın hâkim olması ve vatanımızın yeniden birleşmesi için ortak mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı yinelediğimiz mesajını veriyoruz.

Askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlet için; BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununun adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümü için ortak mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı yinelediğimiz mesajını veriyoruz.

Kıbrıs sorununun çözümü Kıbrıslıtürk yurttaşlarımızın toplumsal varlığının ve kimliğinin korunmasına katkıda bulunacaktır.

Kıbrıslılara hizmet edecek ve tüm bölgemiz açısından ülkemizi bir barış ve güvenlik köprüsü haline getirecek çözüm budur.

Tüm emekçileri 1 Eylül onuruna yapılacak etkinlikte bir araya gelerek, barış ve yeniden birleşme hedefiyle ortak mücadeleye devam edeceğimize dair hep birlikte güçlü bir mesaj vermeye davet ediyoruz.

Etkinliği Destekleyen Örgütler:

